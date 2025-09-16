Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Austrália a Papua-Nová Guinea prijali novú obrannú dohodu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Dohoda umožňuje občanom oboch krajín slúžiť v ozbrojených silách druhej krajiny.

Autor TASR
Sydney 16. septembra (TASR) - Austrália a Papua-Nová Guinea prijali dohodu, ktorou sa zaviazali k vzájomnej obrane v prípade útoku. Agentúra AFP o tom informovala na základe kópie dohody, do ktorej v utorok nahliadla, píše TASR. V hlavnom meste Papuy-Novej Guiney Port Moresby by ju mal podpísať tamojší premiér James Marape a jeho austrálsky náprotivok Anthony Albanese v stredu.

„Strany, rešpektujúc svoju suverenitu, nezávislosť a územnú celistvosť, sa zaväzujú k vzájomnej obrane,“ uvádza sa v zmluve, ktorá je podľa AFP protiopatrením voči rastúcemu vplyvu Pekingu v Tichomorí.

„Každá strana uznáva, že ozbrojený útok na ktorúkoľvek zo strán v Tichom oceáne by bol nebezpečný pre mier a bezpečnosť druhej strany a pre bezpečnosť Tichomoria,“ uvádza sa v dohode.

Obe strany ďalej deklarujú, že „budú konať v súlade so svojimi ústavnými postupmi, aby čelili spoločnému nebezpečenstvu“. Dohoda tiež umožňuje občanom oboch krajín slúžiť v ozbrojených silách druhej krajiny.
.

