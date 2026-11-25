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Austrália a Šalamúnove ostrovy podpísali zmluvu o bezpečnosti
Obe krajiny sa zaviazali, že budú spolupracovať na napĺňaní spoločných priorít v oblasti hospodárstva, rozvoja a bezpečnosti.
Autor TASR
Canberra 25. novembra (TASR) - Premiéri Šalamúnových ostrovov a Austrálie, Matthew Wale a Anthony Albanese, v stredu podpísali rozsiahlu bilaterálnu bezpečnostnú dohodu, v ktorej potvrdili, že na území tichomorského štátu nebudú vybudované zahraničné vojenské základne. K podpisu došlo po tom, čo vláda Šalamúnových ostrovov avizovala, že plánuje ukončiť svoju bezpečnostnú dohodu s Čínou, ktorú uzavreli pred štyrmi rokmi. Nový pakt s Austráliou je vnímaný ako krok, ktorý má obmedziť rastúci vplyv Pekingu v regióne. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Premiér Šalamúnových ostrovov a 15 ministrov navštívili Austráliu s cieľom viesť rokovania o bezpečnosti, infraštruktúre, vzdelávaní a zdravotníctve – a tiež s cieľom slávnostne podpísať zmluvu medzi krajinami, píše AFP.
„Šalamúnove ostrovy boli niekoľko rokov zdrojom neistoty a pochybností v regióne,“ povedal Wale novinárom po boku Albaneseho.
Zmluva upevňuje pozíciu Austrálie ako „hlavného bezpečnostného partnera“ tohto ostrovného štátu. Dohoda potvrdila „suverénne rozhodnutie Šalamúnových ostrovov, že v krajine nebudú žiadne zahraničné vojenské ani bezpečnostné základne a že citlivá infraštruktúra krajiny zostane ušetrená od militarizácie, zahraničného zasahovania a neoprávneného prístupu“.
Obe krajiny sa zaviazali, že budú spolupracovať na napĺňaní spoločných priorít v oblasti hospodárstva, rozvoja a bezpečnosti. Austrália prisľúbila, že počas desiatich rokov poskytne Šalamúnovým ostrovom 740 miliónov austrálskych dolárov (vyše 446 miliónov eur) na financovanie bezplatného vzdelávania a ďalších programov.
Od svojho zvolenia za premiéra v máji Wale intenzívne rozvíja diplomatické vzťahy. Zároveň sa odklonil od úzkych väzieb s Pekingom, ktoré vybudoval jeho predchodca Manasseh Sogavare, a navštívil Canberru a Washington v snahe obnoviť vzťahy s tradičnými partnermi.
Už predtým avizoval, že chce prehodnotiť bezpečnostnú dohodu s Čínou, ktorú v roku 2022 uzavrel bývalý premiér. Ten sa v pondelok ostro ohradil proti možnému ukončeniu spolupráce s Pekingom a odchodu čínskych policajtov z krajiny.
Premiér Šalamúnových ostrovov a 15 ministrov navštívili Austráliu s cieľom viesť rokovania o bezpečnosti, infraštruktúre, vzdelávaní a zdravotníctve – a tiež s cieľom slávnostne podpísať zmluvu medzi krajinami, píše AFP.
„Šalamúnove ostrovy boli niekoľko rokov zdrojom neistoty a pochybností v regióne,“ povedal Wale novinárom po boku Albaneseho.
Zmluva upevňuje pozíciu Austrálie ako „hlavného bezpečnostného partnera“ tohto ostrovného štátu. Dohoda potvrdila „suverénne rozhodnutie Šalamúnových ostrovov, že v krajine nebudú žiadne zahraničné vojenské ani bezpečnostné základne a že citlivá infraštruktúra krajiny zostane ušetrená od militarizácie, zahraničného zasahovania a neoprávneného prístupu“.
Obe krajiny sa zaviazali, že budú spolupracovať na napĺňaní spoločných priorít v oblasti hospodárstva, rozvoja a bezpečnosti. Austrália prisľúbila, že počas desiatich rokov poskytne Šalamúnovým ostrovom 740 miliónov austrálskych dolárov (vyše 446 miliónov eur) na financovanie bezplatného vzdelávania a ďalších programov.
Od svojho zvolenia za premiéra v máji Wale intenzívne rozvíja diplomatické vzťahy. Zároveň sa odklonil od úzkych väzieb s Pekingom, ktoré vybudoval jeho predchodca Manasseh Sogavare, a navštívil Canberru a Washington v snahe obnoviť vzťahy s tradičnými partnermi.
Už predtým avizoval, že chce prehodnotiť bezpečnostnú dohodu s Čínou, ktorú v roku 2022 uzavrel bývalý premiér. Ten sa v pondelok ostro ohradil proti možnému ukončeniu spolupráce s Pekingom a odchodu čínskych policajtov z krajiny.