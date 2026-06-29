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Austrália a Vanuatu podpísali dohodu zakazujúcu zriadenie základní

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Na snímke sprava austrálsky premiér Anthony Albanese a vanuatský predseda vlády Jotham Napat podpisujú ekonomickú a bezpečnostnú dohodu, ktorá zakazuje zriadenie akejkoľvek zahraničnej vojenskej základne na tomto tichomorskom ostrove v Canberre v pondelok 29. júna 2026. Foto: TASR/AP

Vanuatu sa nachádza v centre strategického súperenia medzi Čínou a spojencami USA v Tichomorí.

Autor TASR
Canberra 29. júna (TASR) - Austrália a Vanuatu podpísali v pondelok ekonomickú a bezpečnostnú dohodu, ktorá zakazuje zriadenie akejkoľvek zahraničnej vojenskej základne na tomto tichomorskom ostrove. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Vanuatu sa nachádza v centre strategického súperenia medzi Čínou a spojencami USA v Tichomorí a Austrália už vyjadrila obavy, že Peking sa snaží zaistiť trvalú bezpečnostnú prítomnosť v regióne.

Dohodu v Canberre podpísali premiér Anthony Albanese a vanuatský predseda vlády Jotham Napat. Dokument zaväzuje Austráliu k väčšej ekonomickej podpore krajiny, ktorej najväčším zahraničným veriteľom je Čína, a zabraňuje tomu, aby si tam zahraničná vojenská mocnosť mohla zriadiť základňu.

„Austrália tak získa istotu, že tam nebude žiadna zahraničná vojenská základňa,“ zdôraznil Albanese pre novinárov.

Peking často nechal kotviť svoje lode na tomto tichomorskom ostrove a zároveň financoval rozšírenie prístavného móla v Luganville, kde sa kedysi nachádzala najväčšia americká vojenská základňa v južnom Pacifiku. To vyvolalo v Canberre a vo Washingtone obavy, že tam Čína chce zriadiť námornú základňu. Peking a Port Vila však uvádzali, že mólo je určené pre výletné lode.

Dohoda z Nakamalu zároveň zaväzuje Vanuatu odmietnuť militarizáciu infraštruktúry, vysvetlil Napat novinárom na tlačovej konferencii po podpise dohody.
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