Aplikáciu COVIDsafe si za 12 hodín stiahlo vyše milión ľudí

Canberra 27. apríla (TASR) - Austrálskych predstaviteľov teší skutočnosť, že aplikácia, ktorá sleduje, s kým prišli ľudia s ochorením COVID-19 do kontaktu, má už aj napriek niektorým pochybnostiam týkajúcim sa ochrany osobných údajov vyše milión stiahnutí, uvádza agentúra AFP.



Len v priebehu prvých 12 hodín, počas ktorých bola aplikácia COVIDSafe dostupná na stiahnutie, si ju do svojich mobilných telefónov stiahlo 1,13 milióna ľudí z celkového počtu 26 miliónov obyvateľov Austrálie.



Predstaviteľ ministerstva zdravotníctva Damian Murphy preto vyhlásil, že je z doterajšej popularity tejto aplikácie "nadšený". Vládni činitelia však zároveň upozorňujú, že aplikácia bude efektívna len v prípade, ak si ju do telefónov stiahne minimálne 40 percent Austrálčanov.



Ak sa používateľom aplikácie diagnostikuje vírus, môžu do nej nahrať zašifrované záznamy údajov identifikujúce ostatných používateľov, ktorí sa v predošlých troch týždňoch nachádzali najmenej 15 minút v ich tesnej blízkosti.



Vláda tiež dúfa, že aplikácia umožní Austrálii bezpečne oživiť hospodárstvo krajiny - vďaka tomu, že zdravotníci budú schopní rýchlo identifikovať a zaistiť nové ohniská nákazy.



Vláda má v úmysle presadiť prostredníctvom parlamentu zákon, ktorá by zakazoval nezákonné používanie zozbieraných údajov na iné účely, než je sledovanie osôb s ochorením COVID-19. Úradníci tiež sľúbili, že do dvoch týždňov uvoľnia zdrojový kód tejto aplikácie, aby aj nezávislým analytikom umožnili lepšie porozumieť tomu, ako funguje a aké má dôsledky na ochranu súkromia.



Keďže v krajne narastá istota, že v dôsledku pandémie už nedôjde k preťaženiu zdravotníckeho systému, tento týždeň prvýkrát od 27. marca obnoví odložené lekárske zákroky.



Austrália zatiaľ eviduje 6720 prípadov nákazy COVID-19 a 83 úmrtí. V kritickom stave je aktuálne 27 pacientov.