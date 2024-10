Austrália: Bomba na palube novozélandského letu bola planá hrozba

Melbourne 19. októbra (TASR) – Austrálske úrady v sobotu reagovali na bombu hlásenú na palube leteckej linky z Nového Zélandu do Sydney. Polícia prítomnosť bomby vyvrátila. TASR informuje na základe správy agentúr AP a DPA.



Let 247 spoločnosti Air New Zealand stál niekoľko hodín na ploche letiska v Sydney s pasažiermi na palube z dôvodu bombovej hrozby, uviedli miestne médiá.



Austrálska polícia uviedla, že reagovala na hrozbu, podľa ktorej sa na palube lietadla mieriaceho na letisko údajne mala nachádzať bomba. Hrozba sa však nepotvrdila.



"Vyšetrovanie pokračuje. Verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo," uviedla polícia vo vyhlásení.



Spoločnosť Air New Zealand vo vyhlásení uviedla, že počas letu sa vyskytol "bezpečnostný incident", postupuje preto štandardne a pri vyšetrovaní incidentu spolupracuje s úradmi.



Bombová hrozba prinútila pristáť aj lietadlo indickej spoločnosti Vistara letiace z Naí Dillí do Londýna. Lietadlo so 147 osobami pristálo na letisku vo Frankfurte, uviedla v piatok v noci nemecká polícia.



Hrozba bola zverejnená prostredníctvom sociálnej platformy X, dodal hovorca polície.



Pilot letu po zverejnení hrozby požiadal o odklonenie letu na letisko vo Frankfurte. Letová kontrola žiadosť schválila, stroj pristál o 21.02 SELČ. Pasažieri boli následne evakuovaní a lietadlo dôkladne prehľadali policajné psy cvičené na vyhľadávanie výbušnín. Bomba sa na palube nenašla.



Začiatkom septembra bol iný let spoločnosti Vistara na linke Bombaj – Frankfurt odklonený na letisko na východe Turecka. Dôvodom bola bombová hrozba objavená na palube napísaná na toaletnom papieri.