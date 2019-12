Austrália bude mať novú skupinu na boj proti vonkajšiemu zasahovaniu

Canberra 2. decembra (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison v pondelok vyhlásil, že jeho vláda založí novú špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá bude fungovať pod kontrolou špionážneho úradu. Skupina bude zameraná na odvracanie hrozieb zahraničného zasahovania. Iniciatíva prichádza v čase obvinení z čínskeho sprisahania s cieľom infiltrovať austrálsky parlament.



Vláda vyčlení na zriadenie novej skupiny 88 miliónov austrálskych dolárov. Podľa agentúry DPA ide o ojedinelé spoločné úsilie tajných služieb a bezpečnostných úradov zamerané na záťah proti zasahovaniu do vnútorných záležitostí Austrálie zo zahraničia. Vláda v Canberre tvrdí, že tento fenomén predstavuje väčšie nebezpečenstvo než terorizmus.



"Táto špeciálna pracovná jednotka proti zahraničnému zasahovaniu bude mať na starosti identifikáciu tejto hrozby, jej rozloženie a stíhanie," povedal Morrison novinárom v Canberre.



Skupine bude šéfovať vysokopostavený činiteľ Austrálskej bezpečnostnej spravodajskej organizácie (ASIO), ktorá je kontrarozviedkou.



Oznámenie novej skupiny prichádza týždeň po tom, ako miestne médiá informovali, že čínski agenti chceli zaplatiť istému mužovi čínsko-austrálskeho pôvodu milión dolárov za to, aby v májových voľbách kandidoval do federálneho parlamentu.



Predmetné miesto následne získala Morrisonova konzervatívna Liberálna strana (LP) pre Gladys Liu, ktorá momentálne čelí podrobnému skúmaniu v súvislosti so svojím prepojením na skupiny spriaznené s čínskou komunistickou stranou.



Muža, ktorý o udalosti informoval ASIO, našli v marci mŕtveho v melbournskej hotelovej izbe za mysterióznych okolností.