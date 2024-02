Austrália bude po útoku na občanov židovského pôvodu riešiť doxxing

Sydney 13. februára (TASR) - Austrália prijme zákony, ktoré zakážu zlomyseľné zverejňovanie súkromných údajov na internete bez súhlasu danej osoby - tzv. doxxing. Reagovať tak bude na únik osobných údajov stoviek austrálskych občanov židovského pôvodu, ktoré sa rozšírili na internete.



Ako spresnila agentúra AFP, na internete sa objavili údaje zo skupiny WhatsApp, ktorú tvorilo viac ako 600 akademikov, umelcov a ďalších osôb židovského pôvodu. Informácie zahŕňali mená a účty na sociálnych sieťach, ako aj fotografie jej členov, ktoré potom rýchlo rozšírili odporcovia vojny v palestínskom Pásme Gazy a propalestínski aktivisti.



Výkonná rada austrálskych židov uviedla, že únik informácií bol "vykonaný so zlým úmyslom" a vyústil do obťažovania, vyhrážok smrťou, vandalizmu a "rozsiahlej psychickej ujmy".



Austrálsky premiér Anthony Albanese v reakcii na to informoval, že v rámci komplexnej reformy zákonov o ochrane osobných údajov požiadal príslušné úrady o vypracovanie príslušnej právnej normy.



"Myšlienka, že v Austrálii by mal byť niekto terčom útoku kvôli svojmu náboženstvu... je jednoducho úplne neprijateľná," povedal Albanese.



Medzi tými, ktorí šírili osobné údaje členov skupiny z aplikácie WhatsApp, bola aj spisovateľka a aktivistka Clementine Fordová. V príspevku na sociálnej sieti však deklarovala, že informácie zverejnil "whistleblower".



Fordová označila ľudí v skupine WhatsApp za "sionistický skupinový chat", ktorý "podnikol mimoriadne organizované kroky na potrestanie propalestínskych aktivistov a ich spojencov".