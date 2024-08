Austrália bude vyrábať útočné strely s nórskou spoločnosťou

Sydney 22. augusta (TASR) - Austrália vo štvrtok predstavila dohodu o výrobe rakiet na domácom území, čím sa snaží posilniť vojenské spôsobilosti v čase regionálnych pretekov v zbrojení. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Protilodné strely Naval Strike Missile (NSM) a viacúčelové strely s plochou dráhou letu Joint Strike Missile (JSM), ktoré sú ešte vo vývoji, sa budú vyrábať v meste Newcastle severne od Sydney, oznámil austrálsky minister obranného priemyslu Pat Conroy.



Továreň sa začne stavať koncom tohto roka. Austrálska vláda prispeje na vznik tohto výrobného zariadenia sumou 574 miliónov amerických dolárov.



"Ide o investície do nášho pokročilého, technologicky vyspelého výrobného priemyslu a o rozvoj našej suverénnej obrannej priemyselnej základne," povedal Conroy.



Predstaviteľ rezortu obrany uviedol, že továreň začne produkovať v roku 2027 a bude schopná vyrobiť 100 rakiet ročne. Oba typy rakiet vyvinula nórska zbrojárska spoločnosť Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).



Strely JSM sú jediné, ktorými možno vyzbrojiť supermoderné bojové lietadlá F-35. Austrália má dve eskadry týchto strojov - vo Williamtowne neďaleko Newcastlu a na základni Austrálskeho kráľovského letectva (RAAF) Tindal v severnej Austrálii.



Znepokojenie nad masívnymi výdavkami Číny na obranu a ruskou agresiou na Ukrajine viedli mnohých spojencov USA k vyjadreniu obáv z nedostatku kapacít na výrobu munície.



Austrália patrí medzi niekoľko ázijsko-tichomorských krajín, ktoré výrazne zvyšujú výdavky na obranu.



V roku 2023 dosiahli výdavky na obranu v Ázii rekordných 510 miliárd USD, tvrdí Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie (IISS) so sídlom v Londýne. Austrália v uplynulých rokoch pristúpila k celému radu ambicióznych obranných projektov vrátane vývoja flotily ponoriek s jadrovým pohonom.



Austrália tiež vyvíja so Spojenými štátmi nadzvukovú strelu a na budúci rok začne s USA spoločne vyrábať riadené strely.