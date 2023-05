Budovu v centre Sydney zachvátil mohutný požiar

Sydney 25. mája 2023 (AFP) - Vyše 100 hasičov bojuje s obrovským požiarom, ktorý vypukol vo štvrtok ráno sedemposchodovej budove v centre Sydney a začal sa šíriť aj na okolité budovy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Hasičský zbor austrálskeho štátu Nový Južný Wales informoval, že samotná budova sa už rúca, zatiaľ čo plamene sa začínajú šíriť aj na viaceré susedné budovy vrátane obytných.



Do boja s plameňmi bolo nasadených vyše 100 hasičov a 20 požiarnych vozidiel. Požiar na ulici Randle, neďaleko hlavnej železničnej stanice, sa snažia "lokalizovať a uhasiť".



"Vyzývame verejnosť, aby sa danej lokalite vyhýbala, keďže hasiace práce stále pokračujú," dodal hasičský zbor.



Plamene už zničili prinajmenšom jedno vozidlo. Polícia informovala, že dosiaľ neeviduje nijakých zranených. V celej okolitej oblasti bola až do odvolania pozastavená električková doprava.



Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach bolo vidieť plamene siahajúce takmer do výšky samotnej budovy.