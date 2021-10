Turisti by sa do Austrálie mohli dostať už pred Vianocami

Sydney 18. októbra (TASR) - Austrália by ešte pred Vianocami mohla otvoriť hranice pre turistov zo zahraničia, uviedol v pondelok austrálsky minister pre cestovný ruch a obchod Dan Tehan. Informovala o tom agentúra DPA.



"Samozrejme, je našou prioritou dostať domov všetkých Austrálčanov," povedal Tehan pre spravodajskú stanicu Sky News Australia. "Podľa môjho názoru však pred Vianocami môžeme začať vpúšťať aj všetkých ostatných vrátane turistov zo zahraničia," dodal.



Podmienkou na to však je plná zaočkovanosť najmenej 80 percent obyvateľstva vo veku nad 16 rokov proti koronavírusu. Do víkendu prijalo obe dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zhruba 68 percent dospelej populácie v krajine. Takmer 85 percent ich bolo zaočkovaných prvou dávkou, spresňuje DPA.



Premiér austrálskeho štátu Nový Južný Wales Dominic Perrottet už v priebehu minulého týždňa oznámil svoj zámer otvoriť medzinárodné hranice regiónu s miliónovou metropolou Sydney už od 1. novembra. Povinnosť 14-dňovej hotelovej karantény pre plne zaočkované osoby by sa tak zrušila, podotkol Perrottet.



V Novom Južnom Walese je už oboma dávkami zaočkovaných vyše 80 percent obyvateľov. Austrálsky premiér Scott Morrison však krátko nato spresnil, že nové pravidlá budú najprv platiť iba pre austrálskych občanov alebo osoby s trvalým pobytom v Austrálii. Otvorenie krajiny bude potom nasledovať ako ďalší krok.



Austrálske úrady do značnej miery uzatvorili hranice krajiny pred svetom pred približne jeden a pol rokom, pripomína DPA. Mnoho Austrálčanov odvtedy nemohlo cestovať do vlasti v dôsledku extrémne vysokých výdavkov spojených s letmi a karanténnymi opatreniami. Naopak, z krajiny nemohlo vycestovať zhruba 25 miliónov jej obyvateľov.