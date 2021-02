Austrália chce do októbra zaočkovať proti COVID-19 všetkých obyvateľov

Sydney 4. februára (TASR) - Austrália chce do októbra proti novému koronavírusu zaočkovať celú svoju populáciu. Dodatočne si zaistila desať miliónov dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech, k dispozícii tak má celkovo 150 miliónov dávok, informoval vo štvrtok podľa agentúry DPA austrálsky premiér Scott Morrison.



Austrália disponuje 20 miliónmi dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech. Ďalej zakúpila vakcíny od firiem AstraZeneca (53,8 milióna dávok) a Novavax (51 milióna dávok), k dispozícii má i 25,5 milióna dávok vakcíny získanej vďaka distribučnej platforme COVAX, povedal na spoločnej tlačovej konferencii s Morrisonom minister zdravotníctva Greg Hunt.



Vláda zabezpečí bezplatné očkovanie proti novému koronavírusu pre všetkých držiteľov víz vrátane utečencov, žiadateľov o azyl, ako aj ľudí, ktorým boli vydané iné druhy dočasných víz. Nárok na vakcináciu budú mať i osoby vo väzenských zariadeniach či ľudia, ktorých víza boli zrušené, dodal Hunt.



"Začneme koncom tohto mesiaca s (vakcínou od) Pfizeru a v marci pokračujeme s (vakcínou od spoločnosti) AstraZeneca... (Neskôr) je naším cieľom zaočkovať do októbra celé obyvateľstvo," uviedol tajomník ministerstva zdravotníctva Brendan Murphy.



Austrália s 25 miliónmi obyvateľov zaznamenala doteraz 28.838 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. V prepočte na počet obyvateľov ide v porovnaní s väčšinou rozvinutých krajín sveta o výrazne nižší počet. Koronavírusovému ochoreniu COVID-19 podľahlo v Austrálii 909 ľudí, no v januári nehlásili nijaké ďalšie obete.



V snahe zastaviť šírenie pandémie zaviedli v krajine prísny lockdown, ako aj dôkladné testovanie a dohľadávanie kontaktov nakazených.