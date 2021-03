Austrália chce pre zastavené dodávky vakcín vytvoriť partnerstvo

Sydney 9. marca (TASR) - Austrália chce s ostatnými krajinami uzavrieť partnerstvo a vytvoriť tlak na Európsku úniu v súvislosti so zastavenými dodávkami vakcín proti koronavírusu, uviedla v utorok austrálska stanica ABC (Australian Broadcasting Corporation).



Minulý týždeň Európska únia zablokovala dodávku 250.000 dávok vakcín od spoločnosti AstraZeneca z Talianska do Austrálie. Využila tak prvýkrát svoj mechanizmus na kontrolu vývozu vakcín.



Minister obchodu, turizmu a investícií Dan Tehan to pre austrálskeho vysielateľa označil za "očkovací protekcionizmus" a vyjadril obavy, že EÚ môže zastaviť budúce dodávky.



Tehan uviedol, že plánuje spoluprácu s Kanadou, Japonskom, Nórskom a Novým Zélandom pri vyvíjaní tlaku na EÚ, aby zmenila názor. "Čím väčší spoločný tlak na nich budeme vyvíjať, tým viac si uvedomia, že to, čo robia, je nesprávne," uviedol.



Podľa miestnych médií už Tehan o svojich obavách hovoril s EÚ a generálnou riaditeľkou WTO Ngozi Okonjovou-Iwealovou. Kľúčovú rolu pri lobovaní by mohla zohrať takzvaná ottavská skupina - skupina partnerov WTO vrátane EÚ a pod vedením Kanady.



Tehan tiež uviedol, že oneskorenie prepravy vakcíny do Austrálie by mohlo krajine zabrániť v pomoci iným.



EÚ koncom januára aktivovala mechanizmus, ktorý európskym orgánom umožňuje monitorovať vývoz vakcín vyrobených v členských krajinách Únie. Stalo sa tak uprostred sporu s britsko-švédskym výrobcom AstraZeneca.



Na rozdiel od iných výrobcov vakcín proti ochoreniu COVID-19 - spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna - AstraZeneca zatiaľ nedodala do EÚ také množstvo vakcín, aké prisľúbila.



Podozrenie, že vakcíny vyrábané v EÚ sa predávajú do krajín mimo Únie, viedlo k vytvoreniu vývozného registra. Od jeho zriadenia dostalo povolenie niekoľko vývozných zásielok očkovacích látok vyrobených v EÚ.



Nie je jasné, čo sa stane s dávkami, ktoré smerovali do Austrálie. Hovorca Európskej komisie minulý týždeň uviedol, že zostávajú majetkom spoločnosti AstraZeneca.



Predseda vlády Scott Morrison minulý týždeň požiadal EÚ, aby prehodnotila svoje rozhodnutie, zároveň však povedal, že rozumie, že európske krajiny boli ochorením COVID-19 zasiahnuté viac ako Austrália, ktorá má približne 25 miliónov obyvateľova a od začiatku pandémie zaznamenala asi 29.000 prípadov koronavírusu a 900 úmrtí.



Austrálski úradníci uviedli, že táto prekážka nebude mať vplyv na postup očkovania v krajine, ktoré sa začalo vo februári. Austrália zabezpečila 53,8 milióna dávok spoločnosti AstraZeneca, 50 miliónov sa bude v mesačných dávkach vyrábať na domácom trhu.