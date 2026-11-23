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Austrália chystá zmluvu o prehĺbení vzťahov so Šalamúnovými ostrovmi
Premiér Šalamúnových ostrovov Matthew Wale pol roka po nástupe do funkcie pricestuje v stredu do Canberry.
Autor TASR
Sydney 23. novembra (TASR) - Austrália dokončuje zmluvu so Šalamúnovými ostrovmi v čase rastúceho súperenia medzi USA a Čínou o vplyv v tichomorskom regióne. Ministerka zahraničných vecí Penny Wongová bude o zmluve informovať parlament v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá mala možnosť nahliadnuť do aktuálnej verzie jej prejavu.
Premiér Šalamúnových ostrovov Matthew Wale pol roka po nástupe do funkcie pricestuje v stredu do Canberry. Predtým avizoval, že chce prehodnotiť bezpečnostnú dohodu s Čínou, ktorú v roku 2022 uzavrel jeho predchodca Manasseh Sogavare. Ten sa v pondelok ostro ohradil proti možnému ukončeniu spolupráce s Pekingom a odchodu čínskych policajtov z krajiny.
Podľa Wongovej má zmluva prehĺbiť vzťahy medzi oboma krajinami a je súčasťou širšej snahy Austrálie posilňovať partnerstvá s tichomorskými štátmi. Ministerka zdôrazní, že Canberra nemôže byť „príliš závislá od jediného bezpečnostného alebo obchodného partnera“. Zároveň upozorní na riziko konfliktu v Juhočínskom a Východočínskom mori, na Kórejskom polostrove a v Taiwanskom prielive.
Premiér Šalamúnových ostrovov Matthew Wale pol roka po nástupe do funkcie pricestuje v stredu do Canberry. Predtým avizoval, že chce prehodnotiť bezpečnostnú dohodu s Čínou, ktorú v roku 2022 uzavrel jeho predchodca Manasseh Sogavare. Ten sa v pondelok ostro ohradil proti možnému ukončeniu spolupráce s Pekingom a odchodu čínskych policajtov z krajiny.
Podľa Wongovej má zmluva prehĺbiť vzťahy medzi oboma krajinami a je súčasťou širšej snahy Austrálie posilňovať partnerstvá s tichomorskými štátmi. Ministerka zdôrazní, že Canberra nemôže byť „príliš závislá od jediného bezpečnostného alebo obchodného partnera“. Zároveň upozorní na riziko konfliktu v Juhočínskom a Východočínskom mori, na Kórejskom polostrove a v Taiwanskom prielive.