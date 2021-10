Austrália čoskoro zruší zákaz cestovania do zahraničia

Ľudia čakajú v rade na očkovanie 18. augusta 2021 v Sydney, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Canberra 27. októbra (TASR) - Austrálska vláda potvrdila, že na budúci týždeň zruší zákaz, ktorý zabraňoval občanom krajiny vycestovať do zahraničia bez povolenia. Informovala o tom v noci na stredu stanica BBC.Austrálčania znášali 19 mesiacov jedny z najprísnejších obmedzení pohybu na svete, ktoré mali za cieľ vyhnúť sa covidovej epidémii. Od 1. novembra už ľudia nebudú potrebovať výnimky na opustenie krajiny, ak budú plne zaočkovaní.Tieto výhody sa budú vzťahovať na samotných Austrálčanov, ale čoskoro sa zmiernia aj niektoré pravidlá pre cudzincov, tvrdí vláda.vyhlásila ministerka vnútra Karen Andrewsová.Avizované zmeny sa stretli s potešením Austrálčanov a ďalších ľudí na celom svete. Mnohí strávili dlhý čas odlúčení od svojich blízkych.Prudký nárast zaočkovanosti umožnil niektorým austrálskym štátom ukončiť stratégiu eliminácie všetkých prípadov. Štáty ako Queensland a Západná Austrália však pohrozili, že ponechajú svoje hranice zatvorené, kým sa miera očkovania ešte viac nezvýši.Momentálne môžu ľudia opustiť Austráliu iba z výnimočných dôvodov, ako je nevyhnutná práca alebo návšteva umierajúceho príbuzného. Vstup do krajiny je povolený pre občanov krajiny a iné osoby s výnimkami, ale počet týchto príchodov je striktne limitovaný, čo spôsobilo, že desaťtisíce ľudí uviazli v zahraničí.Austrália zaznamenala dosiaľ viac než 160.000 prípadov nákazy koronavírusovým ochorením COVID-19 a 1653 súvisiacich úmrtí.Austrálčania do 12 rokov budú od novej povinnosti vakcinácie pre cestovanie oslobodení. Všetci ďalší nezaočkovaní cestujúci budú stále potrebovať udelenie výnimky a pri návrate budú musieť podstúpiť 14-dňovú preventívnu karanténu v hoteloch.