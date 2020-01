Dážď a zmiernenie horúčav pomohli vyčerpaným austrálskym hasičom

Sydney 7. januára (TASR) - Krátke zmiernenie horúčav a veľmi potrebné dažďové zrážky pomohli v pondelok a v utorok hasičom bojujúcim s rozsiahlymi požiarmi v juhovýchodnej Austrálii. Vyčerpaní dobrovoľníci okrem iného odstránili na niektorých miestach vegetáciu a založili kontrolované protipožiare predtým, ako majú teploty v piatok opäť prekročiť 40 stupňov, uviedla agentúra AFP.



"Ide o to, aby sme obmedzili potenciálne škody a vypuknutie požiarov v nasledujúcich dňoch," povedal povedal Shane Fitzsimmons, šéf hasičov v štáte Nový Južný Wales.



Desiatky rozsiahlych požiarov sú stále mimo kontroly. Mnohé z nich sú príliš veľké na to, aby ich bolo možné uhasiť — v týchto prípadoch pomôžu iba výdatné dažde. Zároveň rastú obavy, že dva požiare v Novom Južnom Walese a v štáte Viktória by sa mohli spojiť a vytvoriť ďalší nekontrolovateľný megapožiar.



Hoci dážď priniesol v pondelok miernu úľavu, na uhasenie požiarov nemal veľký vplyv. Na niektorých miestach dokonca sťažoval prácu hasičov, ktorým komplikoval zakladanie protipožiarov.



Od vypuknutia veľkých požiarov v októbri 2019 prišlo o život najmenej 25 ľudí. Zhorelo viac ako 2000 domov a plamene pohltili územie s rozlohou približne 10,6 milióna hektárov, píše agentúra DPA.



Dym z požiarov bol v pondelok spozorovaný v Čile a Argentíne, teda vo vzdialenosti viac ako 12.000 kilometrov.



Združenie austrálskych poisťovní v utorok oznámilo, že pri doteraz takmer 9000 poistných udalostiach boli vznesené nároky vo výške 700 miliónov austrálskych dolárov (okolo 430 miliónov eur), pričom sa očakáva, že výrazne stúpnu. Vláda vyčlenila počiatočnú sumu dve miliardy dolárov pre fond obnovy.