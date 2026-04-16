Austrália do roku 2033 zvýši výdavky na obranu na 3,0 percenta HDP
Austrálsky minister obrany Richard Marles vo svojom prejave uviedol, že medzinárodné normy obmedzujúce použitie sily a vojenský nátlak sa postupne oslabujú.
Autor TASR
Canberra 16. apríla (TASR) – Austrália do roku 2033 zvýši výdavky na obranu na 3,0 percenta HDP. Stane sa tak v reakcii na rastúci počet ozbrojených konfliktov vo svete. Oznámila to vo štvrtok austrálska vláda, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Tento nový záväzok prichádza po tlaku administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá vyzýva Canberru na zvýšenie podielu vojenských výdavkov na celkovej ekonomickej produkcii.
Austrálsky minister obrany Richard Marles vo svojom prejave uviedol, že medzinárodné normy obmedzujúce použitie sily a vojenský nátlak sa postupne oslabujú. Podľa neho je dnes vo vojnových konfliktoch zapojených viac krajín než kedykoľvek od konca druhej svetovej vojny, pričom sa to deje vo všetkých regiónoch sveta.
Pôvodne sa počítalo s tým, že výdavky Austrálie na obranu vzrastú do roku 2033 na 2,3 percenta HDP. Nový cieľ znamená podľa ministerstva obrany dodatočné výdavky vo výške približne 53 miliárd austrálskych dolárov v priebehu najbližších desiatich rokov. V kratšom horizonte má ísť o nárast o približne 14 miliárd dolárov v priebehu štyroch rokov.
Na dosiahnutie nového cieľa Austrália upravila aj metodiku výpočtu obranného rozpočtu tak, aby zodpovedala definícii NATO, ktorá zahŕňa aj položky ako vojenské dôchodky.
Spojené štáty však dlhodobo tlačia na vyššie výdavky na obranu; minister obrany USA Pete Hegseth ešte vlani požadoval, aby ich Austrália zvýšila až na 3,5 percenta HDP.
Austrália v posledných rokoch v reakcii na posilňovanie čínskeho námorníctva prebudováva svoje ozbrojené sily, pričom sa sústreďuje najmä na raketové kapacity a obranu prístupov zo severu svojho územia.
V rámci obranných projektov ide napríklad o zrýchlenie výstavby lodenice v západnej Austrálii, kde sa v rámci dohody AUKUS so Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom budú servisovať jadrové ponorky. Podľa tejto dohody majú USA a Británia v priebehu 15 rokov odovzdať Austrálii technológiu jadrových ponoriek.
Kritici upozorňujú, že táto dohoda nezaručuje, že Austrália jadrové ponorky skutočne dostane, a zároveň spôsobuje, že kým sa nové kapacity reálne vybudujú a dodajú, bude Austrália niekoľko rokov v slabšej obrannej pozícii.
Austrália zároveň investuje aj do vývoja bezpilotných a autonómnych zbraňových systémov, ako sú bezposádkové ponorky a drony. Tento týždeň austrálska vláda oznámila, že na drony vyčlení až päť miliárd austrálskych dolárov.
Tento nový záväzok prichádza po tlaku administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá vyzýva Canberru na zvýšenie podielu vojenských výdavkov na celkovej ekonomickej produkcii.
Austrálsky minister obrany Richard Marles vo svojom prejave uviedol, že medzinárodné normy obmedzujúce použitie sily a vojenský nátlak sa postupne oslabujú. Podľa neho je dnes vo vojnových konfliktoch zapojených viac krajín než kedykoľvek od konca druhej svetovej vojny, pričom sa to deje vo všetkých regiónoch sveta.
Pôvodne sa počítalo s tým, že výdavky Austrálie na obranu vzrastú do roku 2033 na 2,3 percenta HDP. Nový cieľ znamená podľa ministerstva obrany dodatočné výdavky vo výške približne 53 miliárd austrálskych dolárov v priebehu najbližších desiatich rokov. V kratšom horizonte má ísť o nárast o približne 14 miliárd dolárov v priebehu štyroch rokov.
Na dosiahnutie nového cieľa Austrália upravila aj metodiku výpočtu obranného rozpočtu tak, aby zodpovedala definícii NATO, ktorá zahŕňa aj položky ako vojenské dôchodky.
Spojené štáty však dlhodobo tlačia na vyššie výdavky na obranu; minister obrany USA Pete Hegseth ešte vlani požadoval, aby ich Austrália zvýšila až na 3,5 percenta HDP.
Austrália v posledných rokoch v reakcii na posilňovanie čínskeho námorníctva prebudováva svoje ozbrojené sily, pričom sa sústreďuje najmä na raketové kapacity a obranu prístupov zo severu svojho územia.
V rámci obranných projektov ide napríklad o zrýchlenie výstavby lodenice v západnej Austrálii, kde sa v rámci dohody AUKUS so Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom budú servisovať jadrové ponorky. Podľa tejto dohody majú USA a Británia v priebehu 15 rokov odovzdať Austrálii technológiu jadrových ponoriek.
Kritici upozorňujú, že táto dohoda nezaručuje, že Austrália jadrové ponorky skutočne dostane, a zároveň spôsobuje, že kým sa nové kapacity reálne vybudujú a dodajú, bude Austrália niekoľko rokov v slabšej obrannej pozícii.
Austrália zároveň investuje aj do vývoja bezpilotných a autonómnych zbraňových systémov, ako sú bezposádkové ponorky a drony. Tento týždeň austrálska vláda oznámila, že na drony vyčlení až päť miliárd austrálskych dolárov.