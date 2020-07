Do Austrálie sa bude môcť za týždeň vrátiť len 4000 ľudí namiesto 8000

Sydney 10. júla (TASR) - Na polovicu zníži Austrália od pondelka počet svojich občanov, ktorí sa každý týždeň môžu vrátiť zo zahraničia späť do vlasti. Oznámil to v piatok austrálsky premiér Scott Morrison, píšu agentúry Reuters a AFP.



Od pondelka sa tak bude môcť do Austrálie vrátiť denne len 4000 austrálskych občanov alebo ľudí s trvalým pobytom v krajine, čo je o polovicu menej, než to bolo doteraz, uviedol Morrison s tým, že karanténny pobyt si budú musieť ľudia zaplatiť sami.



Toto opatrenie je podľa Morrisona potrebné na to, aby sa úrady mohli zamerať na "veľmi znepokojivý" nárast prípadov nákazy v druhom najväčšom austrálskom meste Melbourne. Za posledných 24 hodín tam hlásili rekordných 288 nových prípadov infikovaných - ide o najvyšší denný nárast od polovice júna.



Tamojší predstavitelia nárast nakazených pripisujú zvýšenej miere testovania - za uplynulých 24 hodín v štáte Viktória testovali viac ako 30.000 ľudí, uviedol tamojší premiér Daniel Andrews.



Morrison dodal, že obmedzenia pre návrat Austrálčanov do krajiny budú platiť dovtedy, kým sa v Melbourne nepodarí zastaviť šírenie infekcie.



Austrália od marca umožňuje vstup na svoje územie len svojím občanom a osobám s trvalým pobytom. Po návrate museli v hoteloch podstúpiť povinnú 14-dňovú karanténu. Tieto pobyty financovali vlády jednotlivých štátov.



V rámci takzvaného lockdownu, ktorý potrvá najmenej šesť týždňov, musí od stredajšej polnoci zostať doma približne päť miliónov obyvateľov mesta Melbourne a jeho okolia.



Pre obyvateľov štátu Viktória navyše platí zákaz cestovať do iných austrálskych štátov a teritórií. Melbourne sa zároveň stal prvou oblasťou v Austrálii, kde ľuďom odporučili nosenie ochranných rúšok v prípade, že nie je možné dodržiavať dostatočný odstup.



Zatiaľ čo sa situácia v Melbourne zhoršila, štát Queensland v piatok po viac než troch mesiacoch otvoril svoje vnútorné hranice, avšak nie pre ľudí zo štátu Viktória.



Austrália eviduje viac než 9000 prípadov nákazy koronavírusom a 106 s tým súvisiacich úmrtí.