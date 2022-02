Austrália evakuovala veľvyslanectvo v Kyjeve

Sydney 13. februára (TASR) - Austrálska vláda pre rastúce obavy z možnej ruskej invázie dočasne prerušila činnosť svojho veľvyslanectva v Kyjeve a svoju diplomatickú misiu presunie na západ Ukrajiny do mesta Ľvov. TASR o tom v nedeľu informovala na základe správy agentúry DPA.



"Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu spôsobenú hromadením ruských jednotiek na hraniciach s Ukrajinou, vláda nariadila odchod personálu austrálskeho veľvyslanectva v Kyjeve a dočasne pozastavila jeho činnosť," uviedla austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová.



Austrália v sobotu vyzvala svojich občanov, aby bezodkladne opustili Ukrajinu. K tomu kroku pristúpili už aj Spojené štáty, Británia, Nemecko, Holandsko, Španielsko, Lotyšsko, Estónsko, Japonsko, Nový Zéland alebo Kuvajt. Rezort slovenskej diplomacie rozhodol o stiahnutí rodinných príslušníkov vyslaných zamestnancov na Zastupiteľskom úrade SR v Kyjeve a Generálnom konzuláte SR v Užhorode.



Spojené štáty vyzvali na odchod z tejto krajiny aj svojich zamestnancov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Varovanie vydané minulý týždeň pre občanov USA sa vzťahuje aj na zamestnancov OBSE, uviedol v sobotu hovorca ministerstva zahraničných vecí USA.



OBSE pôvodne neuviedla, či bude pokračovať jej pozorovateľská misia na východe Ukrajine. Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoj zdroj v nedeľu informovala, že americký personál misie OBSE sa sťahuje z Doneckej oblasti. OBSE zatiaľ túto informáciu nekomentovala.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken i poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan varovali, že ruská invázia na Ukrajinu môže začať kedykoľvek, a to aj pred koncom zimných olympijskych hier, ktoré sa v súčasnosti konajú v Pekingu a končia 20. februára.



Separatistickú Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR), ktoré sa nachádzajú vo východoukrajinskom regióne Donbas, neuznáva žiadny člen OSN. Títo separatisti, podporovaní Ruskom, vedú s Kyjevom konflikt, ktorý si od roku 2014 vyžiadal vyše 13.000 životov.



Osobitná monitorovacia misie OBSE na Ukrajine je so zhruba 1300 členmi najväčšou misiou tejto organizácie.