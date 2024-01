Austrálsky expremiér Morrison končí v politike

Sydney 23. januára (TASR) - Bývalý austrálsky premiér Scott Morrison v utorok oznámil, že odchádza z politiky a chce sa venovať podnikaniu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Kontroverzný politický veterán oznámil, že po 16 rokoch v parlamente vo februári odstúpi. Zastupoval tam volebný okrsok v jednom z predmestí Sydney. Bez bližších detailov uviedol, že "prijme nové výzvy v globálnom podnikovom sektore".



Konzervatívny líder viedol Austráliu počas ničivých požiarov vo vnútrozemí v rokoch 2019-2020 a následnej covidovej pandémie, keď krajinu izoloval pred zvyškom sveta.



Ako zanietený podporovateľ fosílneho priemyslu na jedno rokovanie do parlamentu priniesol kus uhlia, aby ostatným poslancom ukázal, že tejto čiernej horľavej horniny sa nemusia obávať. Opakovane tiež bez dôkazov tvrdil, že podpaľačstvo je väčšou príčinou lesných požiarov ako zmena klímy.



Jeho pôsobenie v úrade poznačilo utajovanie. Francúzsko rozhneval dohodou o získaní technológie amerických a britských jadrových ponoriek. Síce tým upevnil spojenectvo s Washingtonom, dlhodobú dohodu s Parížom však náhle zrušil.



Počas covidovej krízy sa sám tajne vymenoval do viacerých ministerských funkcií a neinformoval o tom ani svoj kabinet, úradujúcich rezortných šéfov alebo verejnosť.



Morrison (55) bol 30. predseda vlády Austrálie od 24. augusta 2018 do 23. mája 2022. Nahradil ho súčasný premiér Anthony Albanese.