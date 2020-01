Austrálski hasiči dostali pod kontrolu obrovský požiar pri Sydney

Sydney 13. januára (TASR) - Vyčerpaní austrálski hasiči v pondelok oznámili, že dostali pod kontrolu najväčší "megapožiar" zúriaci na juhovýchode krajiny. Priaznivý vývoj nastal v čase, keď daždivé počasie prinieslo nádej na toľko potrebnú úľavu pre oblasti devastované plameňmi, píše agentúra AFP.



Rozsiahly požiar v oblasti hory Gospers Mountain severozápadne od Sydney vyčíňal nekontrolovane takmer tri mesiace. Spálil územie tamojšieho národného parku trikrát väčšie než je rozloha Londýna a vyvolal viacero spojených požiarov na území s celkovou plochou 800.000 hektárov - viac než je rozloha Rakúska, približuje AFP.



Šéf hasičského zboru štátu Nový Južný Wales Shane Fitzsimmons v pondelok na návšteve oblasti povedal, že ešte musia uhasiť menšie pásmo požiaru, prognóza však podľa neho vyzerá sľubne.



Meteorologický úrad predpovedá, že v niektorých oblastiach zasiahnutých požiarmi by mohlo v nadchádzajúcom týždni napadať do 50 milimetrov zrážok, čo bude úľavou po dlhotrvajúcom suchu.



Ak sa takáto predpoveď naplní, podľa hasičského zboru Nového Južného Walesu "to budú celé naše vianočné, narodeninové, zásnubné, výročné, svadobné a promočné dary v jednom".



Pod kontrolou stále nie sú desiatky ďalších požiarov.



Od októbra prišlo o život v dôsledku extrémnych lesných požiarov v Austrálii najmenej 27 ľudí a živel spálil viac než 10,3 milióna hektárov pôdy a zničil tisíce domov.



Viedlo to aj k reakciám a darom z celého sveta na pomoc tamojším komunitám a zvieracej populácii. Jedinečnú flóru a faunu Austrálie zasiahli požiare katastrofálne, keď podľa odhadov uhynula viac než miliarda zvierat a spálené boli nespočetné stromy a kríky.



Ministerka životného prostredia Sussan Leyová upozornila, že v niektorých oblastiach budú možno musieť vyhlásiť koaly za ohrozený druh.