Hasiči pri Perthe bojujú s rozsiahlym požiarom buša

Perth 2. februára (TASR) – Nekontrolovane sa šíriaci rozsiahly požiar vypukol v pondelok v buši severovýchodne od štvrtého najväčšieho austrálskeho mesta Perth. Poškodených bolo už minimálne 30 domov a ohrozených je aj mnoho ďalších. Úrady pristúpili k evakuácií ohrozených obyvateľov, informovali agentúry AP a AFP.



Požiar podľa hasičov momentálne horí na ploche 7000 hektárov. Počas noci zúril neďaleko mesta Wooroloo v metropolitnej oblasti Perthu a zasiahol aj ďalšie sídla v tejto oblasti vrátane mesta Swan.



Kevin Bailey, starosta Swanu, uviedol, že pri požiari bolo poškodených viac než 30 domov. Jedného z hasičov, ktorý sa nadýchal dymu, podľa jeho slov previezli do nemocnice, nijaké ďalšie zranenia však dosiaľ hlásené neboli.



Ešte pred príchodom požiaru opustilo svoje domovy v oblasti množstvo obyvateľov. Ľuďom žijúcim v približne 25-kilometrovej oblasti siahajúcej od mesta Wooroloo po Národný park Walyunga však v utorok úrady odkázali, že ak svoje domovy dosiaľ neopustili, teraz by to bolo už príliš nebezpečné. Odporučili im, aby si našli vhodné úkryty, pred plameňmi aj extrémnymi horúčavami.



Poveternostné podmienky v postihnutej oblasti rýchlo menia a požiar, ktorého príčina dosiaľ nie je známa, je tak úplne nepredvídateľný.



Popol z požiaru padal aj o približne 30 kilometrov ďalej - v centre Perthu. Toto štvrté najväčšie austrálske mesto je od pondelka v päťdňovom lockdowne, počas ktorého musia ostať vo svojich domovoch približne dva milióny ľudí. Prísne reštrikcie tam zaviedli po objavení jediného pozitívneho prípadu nákazy novým koronavírusom.



Austrálii sa podarilo do veľkej miery dostať nákazu novým koronavírusom pod kontrolu, a to vďaka prísnym hraničným kontrolám a obmedzeniam. Od vypuknutia pandémie tam zaznamenali necelých 29.000 prípadov infekcie a 909 úmrtí.