Austrália hlási najvyšší denný počet ochorení za posledné dva mesiace

Canberra 29. júna (TASR) - Austrálsky druhý najľudnatejší štát Viktória v pondelok oznámil, že uvažuje o znovuzavedení obmedzení sociálneho kontaktu, pretože ostrovná krajina hlásila svoj najvyšší jednodňový nárast počtu infekcií novým koronavírusom za vyše dva mesiace. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Štát Viktória hlásil za posledných 24 hodín 75 nových prípadov ochorenia COVID-19 a Austrália celkovo 85, čo je najvyšší denný nárast od 11. apríla.



Austrálii sa pandémiu koronavírusu darilo zvládať lepšie než mnohým iným krajinám, keď zaznamenala 7800 infekcií a 104 úmrtí, ale najnovší výskyt prípadov vyvoláva obavy z druhej vlny. Austrália mala totiž donedávna niekoľko týždňov menej než 20 nových prípadov denne.



Najnovší nárast zaznamenáva krajina v čase, keď celkový počet prípadov nákazy vo svete dosiahol desať miliónov a celkový počet úmrtí na koronavírus presiahol pol milióna.



Keď začali vo Viktórii pribúdať nové prípady infekcie, spustila režim hromadného testovania a hlavný predstaviteľ zdravotníctva v tomto štáte Brett Sutton vyhlásil, že tam zrejme znovu zavedú opatrenia tzv. sociálneho odstupu.



"Musíme uvažovať o zmene zákona, pretože musíme urobiť všetko pre to, aby sme túto situáciu zvrátili," povedal Sutton novinárom v Melbourne, keď sa ho pýtali, či nepristúpi na zavedenie lokalizovaného uzavretia niektorých oblastí (lockdown).



Predstavitelia štátu Viktória minulý týždeň vyslali do terénu sanitky a mobilné testovacie centrá v snahe otestovať čo najviac obyvateľov na desiatich predmestiach, teda v nových ohniskách.



Niektorí miestni obyvatelia však odmietli dobrovoľne podstúpiť test spočívajúci vo výtere z hrdla a nosa. Viktória dúfa, že nový test zo slín, ktorý je menej invazívny, povzbudí viacerých ľudí (napríklad deti) a dajú sa otestovať, hoci tento test je trochu menej presný.



Viktória s vyše šiestimi miliónmi obyvateľov začala v máji uvoľňovať obmedzenia zavedené v apríli, ktoré mali zastaviť šírenie pandémie koronavírusu. A prisľúbila, že veľkú väčšinu obmedzení zruší do konca júla.