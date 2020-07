Austrália hlási nárast prípadov COVID-19 a dosiaľ najvyšší počet úmrtí

Melbourne 26. júla (TASR) - Austrálsky štát Viktória zaznamenal za posledných 24 hodín 459 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je druhý najvyšší denný prírastok a nárast oproti 357 prípadom z predošlého dňa. Oznámil to v nedeľu štátny premiér Daniel Andrews.



Na tlačovom brífingu tiež povedal, že vo Viktórii hlásili ďalších desať úmrtí na ochorenie COVID-19, čo je najvyšší počet za jeden deň v Austrálii od začiatku pandémie. Informácie priniesli agentúry Reuters, AFP a DPA.



Andrews konštatoval, že druhú vlnu šírenia nákazy poháňa infikovanie sa ľudí na pracoviskách. Konkrétne spomenul domovy pre seniorov, zdravotnícke zariadenia, veľké distribučné strediská, bitúnky, chladiarne a skladiská.



"Hovorí vám to, že niektorí ľudia... sa cítia chorí, majú príznaky a napriek tomu chodia do práce," povedal. "Ak to bude pokračovať, tak budeme naďalej evidovať ďalšie a ďalšie prípady."



Andrews ponechal otvorenú možnosť predĺženia karanténnych opatrení v štátnej metropole Melbourne. Apeloval tiež na verejnosť, aby nosila rúška, keď musí odísť z domova.



"Toto nie je o ľudských právach," vyhlásil. "Desať rodín bude v najbližších dňoch niekoho pochovávať. Noste rúško. Nežiadame toho priveľa."



Austrálii sa podarilo vyhnúť závažnej kríze, akú zažívajú iné krajiny, no tamojšie úrady zápasia s ťažkosťami pri boji proti šíreniu nákazy vo Viktórii.



Druhý najľudnatejší austrálsky štát uzavrel hranice s ďalšími časťami krajiny a v jeho hlavnom meste Melbourne zaviedli pre päť miliónov obyvateľov pred mesiacom a pol prísne obmedzenia pohybu a nedávno aj povinnosť nosiť rúška.



Austrália od začiatku pandémie registruje viac ako 14.400 prípadov nákazy a 155 úmrtí na COVID-19.



Zmienené prípady nákazy a úmrtia potvrdili za deň s najvyšším počtom testov na koronavírus, ktorých bolo viac ako 45.000.



Okrem Viktórie hlásili v nedeľu za uplynulý deň 14 nových prípadov v najľudnatejšom štáte Nový Južný Wales. Takmer polovica z nich je spojená z ohniskom v reštaurácii na predmestí Sydney.