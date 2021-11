Austrália hlási tretí prípad nákazy variantom omikron

Canberra 29. novembra (TASR) - Austrálske úrady v pondelok oznámili tretí prípad koronavírusového variantu omikron. Lídri vlády pritom zvažujú, či uvoľnia tento týždeň obmedzenia na hraniciach, ako plánovali. Píše o tom agentúra AP.



Na nový variant koronavírusu bol minulý týždeň vo štvrtok pozitívne testovaný tridsiatnik z Juhoafrickej republiky (JAR), ktorý priletel z Johannesburgu do severoaustrálskeho mesta Darwin a test mu urobili v neďalekom najbezpečnejšom karanténnom zariadení v Austrálli, v Howard Springs. Podrobnosti prípadu oznámila ministerka zdravotníctva austrálskeho Severného teritória Natasha Fylesová.



Úrady štátu Nový Južný Wales v nedeľu hlásili, že dvaja pasažieri cestujúci z JAR do Sydney sa stali prvými austrálskymi prípadmi nákazy omikronom. Obaja sú úplne zaočkovaní, nemajú príznaky a sú v karanténe v Sydney.



Premiér Nového Južného Walesu Dominic Perrottet v pondelok uviedol, že v tomto najľudnatejšom štáte Austrálie je možno už tretí prípad nákazy omikronom. Od nedele priletelo za 24 hodín piatimi letmi z deviatich krajín postihnutých variantom omikron 141 pasažierov. Všetci pasažieri sú v karanténe, oznámili úrady.



V pondelok sa zídu kľúčoví ministri austrálskej federálnej vlády, aby zvážili, ako zareagujú na situáciu celoštátne. Budú zvažovať aj to, či zmenia plány na uvoľnenie obmedzení na hraniciach, ktoré malo nastať v stredu 1. decembra.



Federálny minister zdravotníctva Greg Hunt vyhlásil, že austrálske úrady "bez váhania podniknú dodatočné kroky, ak budú epidemické dôkazy na to, že je potrebné konať".