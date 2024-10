Austrália investuje miliardy do lodenice na údržbu jadrových ponoriek

Sydney 16. októbra (TASR) - Austrália v nasledujúcich dvoch desaťročiach investuje miliardy dolárov do rozšírenia lodenice v štáte Západná Austrália, ktorá sa stane centrom údržby ponoriek na jadrový pohon plánovanej triedy SSN-AUKUS. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy tlačovej agentúry Reuters.



Vláda v priebehu troch rokov vynaloží počiatočné investície vo výške 85 miliónov amerických dolárov na modernizáciu zariadení v lodenici Henderson neďaleko Perthu, uviedol vo vyhlásení austrálsky minister obrany Richard Marles.



"Obranný okrsok v Hendersone optimalizuje lodiarsky a údržbársky priemysel Austrálie a zároveň podporí nepretržitú výstavbu námorných lodí v Západnej Austrálii, ako aj našu cestu k jadrovým ponorkám," povedal Marles. Podľa jeho slov sa v tomto zariadení budú vyrábať aj nové vyloďovacie plavidlá pre austrálsku armádu a nové fregaty všeobecného určenia.



Lodenica "podporí investície do obranných kapacít v hodnote desiatok miliárd dolárov" počas nasledujúcich 20 rokov a vytvorí približne 10.000 lokálnych pracovných miest, dodal Marles.



Podľa obranného paktu AUKUS podpísaného v roku 2021 medzi Austráliou, Britániou a Spojenými štátmi nakúpi Canberra začiatkom ďalšieho desaťročia od Washingtonu maximálne päť ponoriek s jadrovým pohonom a zhruba o desať rokov neskôr začne spoločne s Britániou budovať a prevádzkovať novú ponorkovú triedu SSN-AUKUS.



AUKUS bude od 50. rokov 20. storočia prvým prípadom, keď sa Washington podelí o technológiu jadrového pohonu s inou krajinou, hoci tieto ponorky nebudú vyzbrojené jadrovým arzenálom. Podľa vládnych odhadov sa očakáva, že dohoda bude Austráliu stáť do roku 2055 približne 245,8 miliardy amerických dolárov.