Juhovýchod Austrália sužujú rozsiahle lesné požiare

Melbourne 27. februára (TASR) - Rozsiahle lesné požiare už niekoľko dní sužujú juhovýchod Austrálie a existujú obavy, že sa situácia bude ďalej zhoršovať. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.



V oblasti panujú veľké horúčavy a sucho, ktoré by v kombinácii so silným vetrom mohli mať katastrofálne následky. Ohrozený je predovšetkým región Wimmera západne od mesta Melbourne, ako aj päť ďalších oblastí austrálskeho štátu Viktória.



V niektorých častiach Viktórie sa očakávajú horúčavy prevyšujúce 40 stupňov Celzia.



Tisícky obyvateľov z najviac ohrozených lokalít dostali pokyn, aby sa do stredy rána presunuli do bezpečia. Podľa šéfa tamojšieho hasičského zboru Jasona Heffernana sa totiž počasie od stredajšieho poludnia "výrazne zhorší".



Už niekoľko dní zúri veľký požiar v okolí mesta Ballarat a hasičom sa ho stále nepodarilo dostať pod kontrolu. Plameňom tu padlo za obeť už viac než 20.000 hektárov pôdy a šesť domov, píše DPA.



Premiérka Viktórie Jacinta Allanová uviedla, že štát bude čeliť "pravdepodobne najväčšiemu ohrozeniu za uplynulé roky".



V stredu preto z preventívnych dôvodov zostane zatvorených viac než sto škôl a škôlok, ako aj tri národné parky vrátane obľúbeného parku Grampians. V pohotovosti je viac než 60 hasiacich lietadiel.



Stanica 9News uviedla, že regiónu hrozia najväčšie požiare od tzv. "čierneho leta" z rokov 2019-2020. Týždne trvajúce požiare vtedy zničili viac než 12 miliónov hektárov pôdy.