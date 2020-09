Kardinál Pell sa vráti do Ríma, oznámila jeho hovorkyňa

Sydney 29. septembra (TASR) - Austrálsky kardinál George Pell (79), ktorý bol v apríli zbavený všetkých piatich obvinení zo sexuálneho zneužívania detí, sa v utorok z Austrálie vráti do Ríma. Oznámila to jeho hovorkyňa Katrina Leeová, informovala agentúra AFP.



Pell podľa slov svojej hovorkyne odletí zo Sydney do Ríma na "súkromnú návštevu". "Vždy hovoril, že sa v určitom okamihu vráti do Ríma," poznamenala Leeová.



Stane sa tak šesť mesiacov po tom, čo ho austrálsky najvyšší súd zbavil obvinení zo zneužívania dvoch 13-ročných členov chlapčenského speváckeho zboru z obdobia 90. rokov minulého storočia.



Ako píše AFP, novinári, ktorí sa zhromaždili na letisku v Sydney, si nevšimli, že by sa Pell chystal letieť na niektorom z mála medzinárodných letov, ktoré boli na utorok naplánované. Minimálne jedna miestna televízna stanica však uviedla, že má odletieť posledným utorňajším letom.



Počas aktuálne platných obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19 majú Austrálčania zákaz opustiť krajinu. Výnimku predstavujú pracovné či vážne osobné dôvody. To, za akých okolností bola kardinálovi Pellovi udelená takáto výnimka, nebolo bezprostredne jasné.



Návrat Pella do Ríma prichádza menej ako týždeň po tom, čo pre obvinenia zo sprenevery a rodinkárstva rezignoval taliansky kardinál Angelo Becciu. Becciu a ďalších šesť osôb čelí vo Vatikáne súdnemu procesu pre obvinenia z korupcie, píše denník La Repubblica.



Pell, ktorý od svojho prepustenia z väzenia, kde strávil rok, žil v kňazskom seminári v Sydney, pápežovi Františkovi v súvislosti s tým, že kardinála Becciu primäl k odstúpeniu, poďakoval a zagratuloval mu.



George Pell bol svojho času jedným z najvplyvnejších spolupracovníkov pápeža Františka. Od roku 2014 pôsobil ako jeho "minister financií" a bol poverený vykonaním finančnej reformy vo Vatikáne. Na čele vatikánskeho Ekonomického sekretariátu pôsobil až do februára 2019.