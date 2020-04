Kardinál Pell tvrdí, že obvinenia voči nemu boli zámerné

Sydney 14. apríla (TASR) - Austrálsky kardinál George Pell, ktorého najvyšší súd 7. apríla zbavil obvinení z pohlavného zneužívania detí, vyhlásil, že z neho urobili "obetného baránka" za zločiny ostatných, informovala v utorok agentúra DPA.



Kardinál vo svojom prvom rozhovore po zbavení obvinení hovoril o existencii "kultúrnej vojny" proti ľuďom ako on, ktorí zastávajú konzervatívne kresťanské hodnoty.



Pell minulý týždeň vyhral dlhý boj za to, aby zvrátil rozsudok šiestich rokov väzenia za sexuálne zneužívanie dvoch 13-ročných členov chlapčenského speváckeho zboru z obdobia 90. rokov minulého storočia.



Najvyšší súd v Brisbane zvrátil skoršie verdikty odvolacích súdov nižšieho stupňa.



"Je tu výrazná možnosť, že bola odsúdená nevinná osoba. Dôkazy neboli na dostatočnej, štandardnej úrovni," uviedol najvyšší súd.



Pell kritizoval štátnu políciu, že proti nemu vzniesla obvinenia, a podľa svojich slov by nebol prekvapený, ak by sa proti nemu pokúsili vzniesť nové obvinenia.



Takisto podľa DPA tvrdil, že väčšina osôb, ktoré podporovali jeho boj proti korupcii vo Vatikáne, veria, že obvinenia majú spojitosť s jeho reformami v oblasti cirkevných financií. Kardinál však na to podľa svojich slov "nemá dôkazy".



George Pell bol svojho času jedným z najvplyvnejších spolupracovníkov pápeža Františka. Od roku 2014 pôsobil ako jeho "minister financií" a bol poverený vykonaním finančnej reformy vo Vatikáne.