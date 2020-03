Koronavírus potvrdili u dvoch pasažierov a člena posádky výletnej lode

Sydney 20. marca (TASR) – Testy potvrdili koronavírus u dvoch pasažierov a jedného člena posádky výletnej lode Ruby Princess, ktorá po plavbe okolo Nového Zélandu zakotvila včera v najväčšom austrálskom meste Sydney. Informuje o tom agentúra DPA.



Na palube Ruby Princess sa podľa televízie CNN nachádzalo 2647 pasažierov a 1050 členov posádky. Po tom, ako loď zakotvila v prístave v Sydney, otestovali lekári 13 osôb, ktoré sa necítili dobre. Zvyšných pasažierov aj posádku poslali domov a povedali im, že nasledujúcich 14 dní musia zostať v karanténe.



Testy, na ktorých výsledky sa čaká približne 24 hodín, zistili koronavírus u troch osôb.



"V prípade dvoch z troch pozitívnych výsledkov išlo o pasažierov lode," povedal Brad Hazzard, minister zdravotníctva austrálskeho štátu Nový Južný Wales. Infikovaného člena posádky dali do karantény priamo na lodi. Pri Sydney tak momentálne kotví päť lodí, na ktorých palube je ponechaná už len posádka.



Hazzard ďalej uviedol, že zdravotníci momentálne kontaktujú 2700 pasažierov, ktorí mohli loď opustiť, a kontrolujú, či dodržiavajú 14-dňovú karanténu, aká sa v súčasnosti v Austrálii vzťahuje na každého, kto do krajiny prišiel zo zahraničia.



V Austrálii dosiaľ zaznamenali vyše 700 nakazených, zatiaľ čo počet úmrtí spôsobených koronavírusom sa tam v piatok zvýšil na sedem. Do krajiny smú od piatka 11:00 SEČ (21:00 miestneho času) vystupovať už len austrálski občania, prípadne osoby, ktoré majú v Austrálii trvalý pobyt alebo príbuzných.



Premiér Scott Morrison zároveň Austrálčanom odporučil, aby v uzavretých priestoroch dodržiavali odstup. Dodal však, že austrálske školy ostanú aj naďalej otvorené.



V rámci opatrení, ktoré už platia, sa športové podujatia na otvorených štadiónoch konajú bez divákov, a v uzavretých priestoroch je počet osôb obmedzený na 100, pripomína agentúra DPA.