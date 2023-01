Austrália kúpi od USA systémy HIMARS,ktoré sa využívajú aj na Ukrajine

Sydney 5. januára (TASR) — Austrálska vláda vo štvrtok oznámila, že so Spojenými štátmi uzavrela dohodu o nákupe mobilných raketových systémov HIMARS, ktoré využíva aj Ukrajina na obranu pred ruskými inváznymi silami. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa vlády salvové raketomety HIMARS dokážu odraziť prípadné útoky na Austráliu, avšak je možné ich letecky prepraviť aj na iné miesta po celom svete, kde by mohli byť nasadené.



" Efektívnosť systémov HIMARS v konflikte na Ukrajine mala dozaista vplyv na rozhodnutie vlády," povedal pre stanicu ABC minister obranného priemyslu Pat Conroy. Dodal, že vláda konala rýchlo, aby zaistila objednávku týchto systémov v čase "masívneho nárastu" dopytu.



Nasadenie systémov HIMARS, ktoré zahŕňajú odpaľovacie zariadenia, rakety a cvičné rakety, plánuje Austrália v rokoch 2026 - 2027. Minister Conroy odmietol uviesť sumu, za akú Austrália systémy HIMARS od USA nakúpi. Uviedol len, že dovedna vynaloží jednu až dve miliardy austrálskych dolárov na nákup týchto systémov a separátny nákup riadených striel od nórskej spoločnosti Kongsberg, ktorými budú od roku 2024 vybavené torpédoborce a fregaty.



Systémy HIMARS umožnia austrálskej armáde zasahovať ciele až do vzdialenosti 300 kilometrov — v súčasnosti je to 30 kilometrov. S dokonalejšou raketou by to v budúcnosti mohlo byť až 500 kilometrov, povedal Conroy.



Na otázku, či budú systémy HIMARS nasadené v oblasti Tichomoria, kde stúpa vojenský a diplomatický vplyv Číny, Conroy uviedol, že vzhľadom na to, že ich je možné jednoducho transportovať, sú "skutočne kľúčovým prínosom".