Lesná stráž v Austrálii zastrelila krokodíla, ktorý usmrtil dieťa

Darwin 10. júla (TASR) – Lesná stráž zastrelila na severe Austrálie 4,2-metrového krokodíla, ktorý minulý týždeň počas plávania v potoku usmrtil 12-ročné dieťa, vyhlásila v stredu austrálska polícia. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Príslušníci lesnej stráže sa zviera snažili chytiť do pasce alebo zastreliť už od útoku, ktorý sa odohral minulý týždeň v potoku Mango Creek neďaleko obce Palumpa v Severnom teritóriu, obývanej prevažne domorodými Austrálčanmi. Krokodíla morského zastrelili v nedeľu po dohode s miestnymi vlastníkmi pôdy.



To, že ide o zviera, ktoré dievča usmrtilo, potvrdila analýza, vyhlásila polícia.



Incident opäť rozprúdil debatu o regulácii populácie krokodíla morského v Severnom teritóriu. Tento druh je pre mnohých pôvodných obyvateľov Austrálie posvätným, vláda Severného teritória však vo svetle smrteľného útoku krokodíla vyhlásila, že počet krokodílov nesmie prevýšiť počet obyvateľov.



Severné teritórium rozlohou 1.420.970 kilometrov štvorcových presahuje súčet rozlohy Francúzska a Španielska, územie však obýva iba 250.000 obyvateľov a asi 100.000 krokodílov. V roku 1971, keď vstúpil do platnosti zákon na ochranu krokodílov, tu žilo iba 3000 týchto zvierat. Ich počet sa však v uplynulých rokoch ustálil, pretože sa vzájomne zabíjajú v boji o potravu a územie, tvrdí Grahame Webb, ktorý v Severnom teritóriu krokodíly skúma.