Požiare zničili v Austrálii 40 percent Veľkého piesočného ostrova

Canberra 30. novembra (TASR) - Austrálskym hasičom sa nedarí dostať pod kontrolu obrovský lesný požiar, ktorý už zničil 40 percent Veľkého piesočného ostrova, zapísaného do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO, uviedla v pondelok agentúra AFP.



Požiar na najväčšom pieskovom ostrove na Zemi, ležiacom pri východnom pobreží Austrálie, pretrváva už viac ako šesť týždňov a spálil veľké časti tamojších ojedinelých lesov. Zároveň narastajú obavy, že pod vplyvom očakávaného horúceho počasia sa oheň rozšíri.



"Rastlinstvo na Veľkom piesočnom ostrove je extrémne vysušené, a preto veľmi ľahko vzbĺkne," uviedol miestny hasič James Gaig.



Hasiči podľa neho zápasia nielen s "veľmi náročnými poveternostnými podmienkami", ale problémom je aj sťažený prístup k požiaru na odľahlej severnej časti ostrova.



Správa prírody štátu Queensland uviedla, že horí v dvoch oblastiach, ktoré sa rozprestierajú na 74.000 hektároch pôdy (42 percent ostrova), no požiar nepredstavuje hrozbu pre obydlia.



Po tom, čo sa oheň v uplynulých dňoch priblížil k obydliam v obľúbenej dovolenkovej destinácii, miestne úrady zakázali do oblasti cestovať a do odvolania obmedzili služby trajektovej prepravy.



"Potrebovali by sme dážď, no zdá sa, že si naň budeme musieť ešte nejaký čas počkať," dodal Gaig. Približne dve tretiny štátu Queensland, vrátane Veľkého piesočného ostrova, sú zasiahnuté suchom.



Veľký piesočný ostrov, známy svojou početnou populáciou dingov - austrálskych divokých psov - bol zaradený do Svetového zoznamu UNESCO okrem iného aj pre svoje dažďové pralesy, sladkovodné jazerá a systém pieskových dún.



Počas požiarov v Austrálii na prelome rokov 2019 a 2020 plamene spálili územie s rozlohou viac ako 12,5 milióna hektárov pôdy a vyžiadali si najmenej 33 obetí vrátane šiestich hasičov. Konzervatívny austrálsky premiér Scott Morrison, ktorý označil toto obdobie za "čierne leto", opakovane spochybnil priamu súvislosť medzi rozsiahlymi lesnými požiarmi a klimatickou zmenou. Spolu s ministrom pre energetiku Angusom Taylorom sú presvedčení, že Austrália nemusí zintenzívniť snahy o znižovanie emisií skleníkových plynov, ktoré majú podľa AFP spomaliť globálne otepľovanie.