< sekcia Zahraničie
Austrália má cieľ znížiť emisie do roku 2035 o 62 až 70 percent
Súčasná labouristická vláda od svojho zvolenia v roku 2022 investovala do programov prispôsobovania sa dopadom zmeny klímy 3,6 miliardy austrálskych dolárov.
Autor TASR
Canberra 18. septembra (TASR) - Austrália si vo štvrtok stanovila cieľ do roku 2035 znížiť emisie skleníkových plynov o 62 až 70 percent oproti úrovniam z roku 2005. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
„Počúvame vedu a konáme v národnom záujme Austrálie. Ide o zodpovedný cieľ podložený vedou, podložený praktickým plánom na jeho dosiahnutie a osvedčenou technológiou,“ uviedol austrálsky premiér Anthony Albanese.
Podľa parížskej klimatickej dohody musí každá signatárska krajina poskytnúť Organizácií Spojených národov (OSN) svoje aktualizované ciele pre zníženie emisií do roku 2035 a plán, ako to chcú dosiahnuť. Samotná dohoda stanovila cieľ obmedziť nárast globálnej teploty do 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím.
Agentúra AFP pripomína, že len 10 z takmer 200 signatárskych krajín stihlo podľa dohody OSN oznámiť načas svoje plány pre rok 2035.
Austrálsky cieľ zníženia emisií patrí k najambicióznejším spomedzi signatárov dohody. Predchádzajúci cieľ do roku 2030 si krajina nastavila na zníženie o 43 percent oproti hodnotám z roku 2005.
Nový záväzok nasleduje po vydaní vládnej správy, podľa ktorej bude krajina čoraz častejšie čeliť extrémnym dôsledkom klimatickej zmeny. Tie výrazne zaťažia zdravotnícke a záchranné služby, kritickú infraštruktúru i priemysel.
Správa uvádza, že stúpajúca hladina oceánov spôsobená klimatickou zmenou ovplyvní do roku 2050 približne 1,5 milióna Austrálčanov a voči zhoršujúcim sa rizikám klimatickej zmeny nebude imúnna žiadna austrálska komunita. Vláda varuje, že veľkým výzvam budú čeliť prírodné ekosystémy i biodiverzita krajiny.
Súčasná labouristická vláda od svojho zvolenia v roku 2022 investovala do programov prispôsobovania sa dopadom zmeny klímy 3,6 miliardy austrálskych dolárov.
„Počúvame vedu a konáme v národnom záujme Austrálie. Ide o zodpovedný cieľ podložený vedou, podložený praktickým plánom na jeho dosiahnutie a osvedčenou technológiou,“ uviedol austrálsky premiér Anthony Albanese.
Podľa parížskej klimatickej dohody musí každá signatárska krajina poskytnúť Organizácií Spojených národov (OSN) svoje aktualizované ciele pre zníženie emisií do roku 2035 a plán, ako to chcú dosiahnuť. Samotná dohoda stanovila cieľ obmedziť nárast globálnej teploty do 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím.
Agentúra AFP pripomína, že len 10 z takmer 200 signatárskych krajín stihlo podľa dohody OSN oznámiť načas svoje plány pre rok 2035.
Austrálsky cieľ zníženia emisií patrí k najambicióznejším spomedzi signatárov dohody. Predchádzajúci cieľ do roku 2030 si krajina nastavila na zníženie o 43 percent oproti hodnotám z roku 2005.
Nový záväzok nasleduje po vydaní vládnej správy, podľa ktorej bude krajina čoraz častejšie čeliť extrémnym dôsledkom klimatickej zmeny. Tie výrazne zaťažia zdravotnícke a záchranné služby, kritickú infraštruktúru i priemysel.
Správa uvádza, že stúpajúca hladina oceánov spôsobená klimatickou zmenou ovplyvní do roku 2050 približne 1,5 milióna Austrálčanov a voči zhoršujúcim sa rizikám klimatickej zmeny nebude imúnna žiadna austrálska komunita. Vláda varuje, že veľkým výzvam budú čeliť prírodné ekosystémy i biodiverzita krajiny.
Súčasná labouristická vláda od svojho zvolenia v roku 2022 investovala do programov prispôsobovania sa dopadom zmeny klímy 3,6 miliardy austrálskych dolárov.