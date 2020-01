Melbourne má po požiaroch najhoršiu kvalitu ovzdušia na svete

Sydney 14. januára (TASR) - Druhé najväčšie mesto Austrálie Melbourne, ako aj iné časti štátu Viktória, mali v utorok v dôsledku rozsiahlych požiarov jedno z najhorších ovzduší na svete. S odvolaním sa na údaje švajčiarskej technologickej spoločnosti IQAir a jej databázy kvality vzduchu o tom informovala agentúra DPA.



Obyvatelia Melbourne sa v utorok zobudili už druhý deň po sebe v meste s "nebezpečne nízkou" kvalitou ovzdušia, pričom v popoludňajších hodinách už bola vyhodnotená ako najhoršia na svete, čo potvrdil aj Brett Sutton - riaditeľ úradu pre zdravotníctvo štátu Viktória.



Sutton zdôraznil, že ľudia by sa mali za takýchto podmienok zdržiavať vnútri, pričom zdravotné ťažkosti hrozia aj zdravým osobám.



Výrazne znížená kvalita ovzdušia ovplyvnila aj kvalifikáciu na prvé grandslamové podujatie sezóny Australian Open, ktoré sa taktiež koná v Melbourne. Hoci sa zápasy odohrali podľa plánu, organizátori museli obmedziť tréningové jednotky pre hráčov.



Hustota dymu dosiahla podľa DPA takú úroveň, že v meste sa aktivovali protipožiarne alarmy.



Očakáva sa však, že v najbližších hodinách by sa mali v oblasti začať dažďové prehánky, pričom podľa slov Shana Fitzsimmonsa z Vidieckej požiarnej služby štátu Nový Južný Wales je dážď "najlepšia správa, akú požiarnici za posledné mesiace počuli".



Pre dlhotrvajúce sucho austrálska vláda pristúpila aj k usmrteniu viac ako 5000 divých tiav, ktoré podľa nej ohrozovali miestne aborigénske komunity a ekosystém južnej Austrálie. Napriek tomu, že Austrália je podľa odhadov domovom najväčšieho počtu tiav na svete, dosahujúceho viac ako milión kusov, nejde o pôvodný druh.



Dym z požiarov spôsobil okrem Melbourne značné problémy aj v iných mestách vrátane Sydney a Canberry, pričom dosiahol až k Novému Zélandu a do Južnej Ameriky.