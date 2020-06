Melbourne pre zastavenie šírenia koronavírusu uzavrie predmestia

Melbourne 30. júna (TASR) - Melbourne, druhé najväčšie mesto Austrálie, uzavrie na mesiac desiatky predmestí, aby zastavil šírenie nového druhu koronavírusu. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Premiér štátu Viktória Daniel Andrews povedal, že od štvrtka zaznamenali v Melbourne 233 pozitívnych testov na COVID-19, čo je neakceptovateľne vysoké číslo.



Andrews preto určil desať poštových smerovacích čísel, ktoré pokrývajú 36 predmestí, kde budú musieť obyvatelia zostať doma od stredajšej noci až do 29. júla. Opustiť domovy budú môcť zo štyroch určených dôvodov.



Obyvatelia dostanú pokutu, ak odídu z iných dôvodov, ako je poskytnutie alebo vyhľadanie zdravotnej starostlivosti, cvičenie, kúpa vecí alebo chodenie do práce či do školy. Ľudia žijúci mimo týchto predmestí budú môcť do oblasti vstúpiť z rovnakých dôvodov.



Andrews tiež oznámil, že s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu nebudú do Melbournu v najbližších dvoch týždňoch povolené žiadne medzinárodné lety.