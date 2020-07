Melbourne zavedie čiastočný lockdown pre nárast prípadov nakazených

Melbourne 7. júla (TASR) - Druhé najväčšie austrálske mesto Melbourne sa od stredajšej polnoci opäť čiastočne uzavrie z dôvodu šírenia nákazy novým koronavírusom. Takzvaný lockdown bude trvať najmenej šesť týždňov, uviedol v utorok premiér štátu Viktória Daniel Andrews, píše agentúra AFP.



"Nemôžeme sa tváriť, že koronavírusová kríza sa už skončila," povedal Andrews. Za posledných 24 hodín hlásili v Melbourne 191 nových prípadov nákazy. "Sú to neúnosne vysoké čísla," dodal.



Viac než päť miliónov ľudí tak bude musieť zostať doma. Svoje príbytky môžu opustiť len v nevyhnutných prípadoch - za účelom lekárskej starostlivosti, nákupu základných potravín či výrobkov, športu a cesty do práce, napísala spravodajská stanica BBC.



Andrews zároveň poukázal na to, že ľudia postupne prestali dodržiavať stanovené bezpečnostné pravidlá ochrany pred koronavírusom SARS-CoV-2.



V štáte Viktória sa síce obmedzenia začali zmierňovať, no po tom, čo za posledných 14 dní znova došlo k nárastu prípadov nakazených, ich museli opäť zaviesť. Väčšina žiakov sa preto bude opäť učiť z domu a reštaurácie či kaviarne budú fungovať len ako donášková služba.



Momentálne vo Viktórii evidujú viac než 700 aktívnych prípadov. Celkovo zaznamenali v Austrálii takmer 9000 nakazených a 106 úmrtí.



Iné austrálske štáty a teritóriá, ktorým sa úspešne darí bojovať proti pandémii COVID-19 a v súčasnosti zaznamenávajú len malý počet infikovaných, zakázali obyvateľom Viktórie vstup na svoje územie.



Hranice medzi Viktóriou a Novým Južným Walesom - dvoma najľudnatejšími austrálskymi štátmi - sa od utorka polnoci uzavreli vôbec po prvý raz za posledných 100 rokov. Na desiatkach hraničných priechodov sú v nasadení príslušníci polície a armády, ktorí prostredníctvom dronov a lietadiel kontrolujú dlhú hranicu medzi spomenutými štátmi.