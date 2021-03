Brisbane čaká druhý lockdown v tomto roku

Brisbane 29. marca (TASR) - Po zistení komunitného prenosu nového druhu koronavírusu začne v treťom najväčšom austrálskom meste Brisbane platiť v pondelok o 17.00 h miestneho času (09.00 h SELČ) trojdňový lockdown. Oznámil to denník The Guardian.



Premiérka štátu Queensland Annastacia Palaszczuková informovala, že zdravotnícke orgány identifikovali v noci na pondelok štyri nové prípady komunitného prenosu britského variantu vírusu SASR-CoV-2 a lockdown je nevyhnutný na vyhľadanie kontaktov nakazených osôb.



V Brisbane, hlavnom meste štátu Queensland, žije viac ako 2,5 milióna ľudí. Úrady ich vyzvali, aby zostali doma, von vychádzali len v nevyhnutných prípadoch, ako sú napríklad nákup potravín, cesta do práce alebo lekárska starostlivosť, a na verejných priestranstvách nosili rúška. Školy budú počas lockdownu zatvorené.



Ide už o druhé uzavretie metropolitnej oblasti Brisbane v tomto roku.



Austrália bojuje s koronavírusovou pandémiou pomerne úspešne. Doteraz tam zaznamenali 29.269 prípadov nákazy a 909 súvisiacich úmrtí. Podľa ministra zdravotníctva Grega Hunta sa tento rok počas 53 dní nevyskytol nijaký nový prípad nákazy. Zaočkované však zatiaľ bolo len necelé jedno percento obyvateľov krajiny.