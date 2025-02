Austrália: Mier na Ukrajine musí byť podľa podmienok Kyjeva

Canberra 20. februára (TASR) - Austrálsky minister obrany Richard Marles vo štvrtok vyjadril podporu Ukrajine a vyhlásil, že konflikt, v ktorom je agresorom Rusko, sa musí vyriešiť na základe podmienok určených Kyjevom. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Austrálsky minister to povedal krátko po slovných útokoch amerického prezidenta. Donald Trump označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za diktátora a varoval ho, že musí rýchlo konať, aby zabezpečil mier, inak riskuje stratu svojej krajiny. Ukrajinu tiež obvinil z toho, že vojnu spôsobila.



Marles v reakcii privítal mierové iniciatívy. Mier však podľa neho nemôže nastať za akýchkoľvek podmienok. "Vojna na Ukrajine sa musí vyriešiť podľa podmienok Ukrajiny, pretože agresorom je tu Rusko a v stávke je integrita globálneho poriadku založeného na pravidlách," vyhlásil.



Trumpove vyjadrenia kritizovala aj pravicová austrálska opozícia. "Myslím si, že prezident Trump sa mýli," povedal vo štvrtok predseda Liberálnej strany Peter Dutton. "Austrália by mala pevne a hrdo stáť za ukrajinským ľudom. Je to demokracia a ide tu o boj za civilizáciu. Vladimir Putin je vražedný diktátor a my by sme mu nemali ustúpiť ani o milimeter," vyhlásil. Dutton počas vypuknutia konfliktu pôsobil ako minister obrany.



Reuters pripomína, že Austrália, ktorá Ukrajine poskytla pomoc vo výške 1,5 miliardy austrálskych dolárov (920 miliónov eur), je hlavným bezpečnostným spojencom Spojených štátov v Indopacifiku. Obe krajiny sa v regióne obávajú najmä hrozby zo strany Číny.