Muž klamal, že jeho starý otec umiera, aby sa dostal z karantény

Sydney 8. septembra (TASR) - Polícia v austrálskom štáte Nový Južný Wales obvinila muža, ktorý klamal, že jeho starý otec umiera v nemocnici, aby ho prepustili z karantény. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Muž vo veku 30 rokov priletel na letisko v Sydney v piatok. Okamžite po prílete ho odviezli do povinnej karantény v hoteli. V sobotu ráno ho prepustili po tom, čo predložil dokument, ktorým preukázal, že do Nového Južného Walesu prišiel navštíviť svojho umierajúceho starého otca.



"Po preverení polícia skonštatovala, že dokument, ktorý poskytol, bol falzifikát," uvádza vyhlásenie polície. "Ďalšie skúmanie ukázalo, že mužov starý otec nie je v nemocnici."



Polícia muža v pondelok zatkla a obvinila z porušovania epidemiologických nariadení. V októbri ho čaká súdne pojednávanie.



Nemenovaný muž pochádza z austrálskeho štátu Viktória, ktorý je epidémiou najťažšie zasiahnutým austrálskym štátom.



Po príchode druhej vlny pandémie v júni väčšina ostatných štátov uzavrela hranice s Viktóriou. V jej hlavnom meste Melbourne momentálne platí obmedzenie pohybu vrátane nočného zákazu vychádzania, ktoré by malo platiť do konca septembra.



V utorok Viktória zaznamenala 55 nových prípadov nákazy koronavírusom a osem súvisiacich úmrtí.