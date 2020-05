Muža obvinili z vlámania do múzea s exponátmi dinosaurov

Sydney 18. júna (TASR) - Muž zo Sydney čelí obvineniam z nočného vlámania do múzea s exponátmi dinosaurov v austrálskom Sydney. Informoval v pondelok denník The Guardian.



Obvinený sa do múzea vlámal v nedeľu 10. mája o 1.00 h miestneho času. Záznam z bezpečnostnej kamery ho zachytil, ako si zhotovoval selfie fotografiu, na ktorej mal hlavu vloženú do lebky dinosaura druhu Tyranosaurus rex.



Vlamač údajne odcudzil jedno umelecké dielo a tiež klobúk jedného zo zamestnancov, ktorý mal podľa kamerových záznamov na hlave, keď opúšťal priestory múzea.



Prípad podľa denníka The Guardian pripomína film Noc v múzeu, v ktorom americký herec Ben Stiller stvárnil strážcu muzeálnych zbierok.



Previnilec sa ešte v ten istý deň sám prihlásil na policajnej stanici, kde ho zatkli a obvinili z vlámania. Mužovi zamietli žiadosť o prepustenie na kauciu a tak na súdny proces čaká vo väzbe.



Múzeum v Sydney, ktoré je najstarším v Austrálii, je od augusta 2019 uzavreté a prebieha v ňom rekonštrukcia.