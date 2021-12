Ohňostroj v Sydney mohlo sledovať len niekoľko desaťtisíc ľudí

Sydney 31. decembra (TASR) - Austrálske mesto Sydney, ktoré zvykne byť miestnymi označované za "silvestrovské hlavné mesto sveta", oslávilo vstup do nového roka 2022 tradičným ohňostrojom v zálive Sydney Harbour. Priamo na mieste ho však nesledovalo vyše milióna ľudí ako zvyčajne, ale iba niekoľko desiatok tisíc návštevníkov. Informovala o tom agentúra AFP.



Do Austrálie naďalej nevpúšťajú zahraničných turistov a mnohí z domácich sa zas obávajú šírenia vysokonákazlivého koronavírusového variantu omikron.



Úderom polnoci odpálili organizátori osláv v zálive šesť ton pyrotechniky. Ohňostroj ožiaril budovu Opery, most Harbour Bridge a celý priestor zálivu. Prenášali ho naživo v televízii aj prostredníctvom internetu.



Tí, ktorí chceli vidieť ohňostroj osobne, si museli zakúpiť lístok na jedno z troch desiatok vyhliadkových miest, píše agentúra DPA. Ľuďom bez rezervácie a nezaočkovaným proti covidu organizátori neodporučili vôbec chodiť do centra mesta. Pred rokom bolo centrum mesta pre divákov ohňostroja celkom neprístupné.



Nový Južný Wales, v ktorom sa nachádza Sydney, je v dôsledku šírenia koronavírusového variantu omikron v súčasnosti infekciou najviac zasiahnutým austrálskym štátom. Na Silvestra miestne úrady oznámili, že za predchádzajúci deň potvrdili viac než 21.000 nových prípadov nákazy, čo predstavuje rekord od začiatku pandémie.