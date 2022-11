Austrália: Na zdravotnú poisťovňu zaútočili ruskí hackeri

Sydney 11. novembra (TASR) - Za počítačovým útokom na veľkú austrálsku zdravotnú poisťovňu, pri ktorom boli odcudzené osobné údaje jej 9,7 milióna klientov, stáli ruskí hackeri, informovala v noci na piatok austrálska polícia, píše TASR.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, hackeri začali odcudzené dáta – vrátane citlivých zdravotníckych informácií – zverejňovať postupne, keď poisťovňa Medibank odmietla zaplatiť výkupné 9,7 milióna amerických dolárov. Odcudzené osobné údaje sú zverejňované od stredy na takzvanom dark webe.



Komisár austrálskej federálnej polície Reece Kershaw informoval, že vyšetrovatelia z útoku podozrievajú "kybernetických zločincov" sídliacich v Rusku. Podľa spravodajských služieb by mohlo ísť o skupinu voľne prepojených hackerov, ktorí sú pravdepodobne zodpovední aj za veľké počítačové útoky z nedávnej minulosti.



Kershaw informoval, že austrálska polícia sa bude snažiť nadviazať spoluprácu so svojimi kolegami v Rusku. Spresnil, že austrálska polícia pozná totožnosť hackerov, no nezverejní ju.



Austrálske úrady podľa neho prijímajú opatrenia, aby hackerov postavili pred súd. Vysvetlil, že federálna polícia už má na konte niekoľko úspechov, pokiaľ ide o vydávanie zahraničných páchateľov do Austrálie, aby tam čelili stíhaniu.



Analytici v oblasti kybernetickej bezpečnosti naznačili, že za útokmi v Austrálii by mohla byť ruská hackerská skupina REvil. Ruské úrady pritom túto skupinu začiatkom tohto roka rozložili. Došlo k tomu po tom, ako hackeri získali výkupné vo výške 11 miliónov dolárov od brazílskeho potravinárskeho gigantu JBS Foods.



Páchatelia počítačového útoku v Austrálii v piatok ráno na dark webe zverejnili reakciu, v ktorej tvrdia, že odcudzené dáta "museli zverejniť", pretože v opačnom prípade by im v budúcnosti nikto neuveril.