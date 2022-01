Austrália nadobudla autorské práva k vlajke aborigénov

Canberra 25. januára (TASR) - Austrálska vláda v utorok oznámila, že nadobudla autorské práva k vlajke aborigénov, aby tak umožnila jej slobodné používanie. Vláda tak vyriešila obchodný spor, na základe ktorého nemohli austrálski domorodci ani športové tímy túto vlajku hromadne používať, informovala agentúra Reuters.



Austrálska vláda zaplatila 20 miliónov dolárov autorovi vlajky, ktorým je domorodý umelec Harold Thomas, a za zrušenie licencií, ktoré malo v držbe niekoľko malých spoločností. Tie v súvislosti s používaním domorodej zástavy spôsobovali určitý problém, keďže od roku 2018 začali požadovať, aby sa im za jej výrobu platilo.



Parlamentné vyšetrovanie v roku 2020 prišlo so zistením, že držiteľ licencie vyžaduje platbu od zdravotníckych organizácií a športových klubov, čím vznikli obavy, že domorodci prestanú túto vlajku z obáv pred súdnym konaním používať.



Po krátkych rokovaniach s Thomasom sa tak môže vlajka teraz používať bez vyžiadania súhlasu a platby napríklad na športových tričkách, ihriskách, webových stránkach či v umení.



"Počas uplynulých 50 rokov sa stalo umenie Harolda Thomasa naším vlastným – pochodovali sme pod aborigénskou vlajkou, stáli sme za ňou a vztyčovali ju hrdo do výšky... Teraz, keď má Spoločenstvo národov (Commonwealth) autorské práva, patrí (aborigénska vlajka) všetkým a nikto nám ju nemôže vziať," uviedol minister pre záležitosti austrálskych domorodcov Ken Wyatt.



Austrálska vláda nadobudnutie autorského práva k vlajke oznámila v predvečer Dňa Austrálie, štátneho sviatku, ktorý v krajine slávia 26. januára. V tento deň v roku 1788 totiž do prístavu v Sydney priplávala z Veľkej Británie flotila a Briti založili v Austrálii trestaneckú kolóniu.



V krajine sa však uvažuje o presunutí tohto sviatku na iný deň. Domorodí obyvatelia Austrálie totiž tento dátum považujú za deň, keď sa začala britská invázia na ich územie, všíma si agentúra Reuters.