Austrália nevyhovie žiadosti Pamely Andersonovej o pomoc Assangeovi

Sydney 27. novembra (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison oznámil, že jeho krajina nezasiahne do procesu vyhostenia zakladateľa organizácie Wikileaks Juliana Assangea do USA, informovala v stredu agentúra AFP. Pomoc pre Assangea od Morrisona žiadala americká herečka Pamela Andersonová.



Morrison zamietol žiadosť Andersonovej, ktorá v liste naliehala, aby žiadal Assangeovo prepustenie. Ten sa v súčasnosti nachádza vo väzení v Británii.



Andersonová, známa z televízneho seriálu Baywatch (Pobrežná hliadka), je prívržencom Assangea, uvádza na svojej webovej stránke austrálska stanica ABC.



Herečka v liste Morrisona upozornila, že Assange je vo väznici s vysokým stupňom stráženia vystavený psychickému tlaku. Morrison v odpovedi uviedol, že Austrália do právneho konania v súvislosti s Assangeom nemôže zasiahnuť.



Assange sa v roku 2012 uchýlil na ekvádorskú ambasádu v Londýne v snahe sa vyhnúť extradícii do Švédska. V júni tohto roka švédsky súd rozhodol, že nemá byť zatknutý, že počas prebiehajúceho vyšetrovania nemusí byť vydaný do Švédska a že bude môcť byť vypočúvaný v Británii.



O dva mesiace neskôr londýnska polícia vyvliekla Assangea z ekvádorského veľvyslanectva a súd mu uložil 50-týždňové väzenie za porušenie podmienok prepustenia na kauciu. Tento trest si už odpykal, ale naďalej zostáva vo väzení, zatiaľ čo konanie o jeho extradícii pokračuje.



Austrálčan Assange čelí v Spojených štátoch 18 bodom obžaloby vrátane sprisahania s cieľom ilegálne preniknúť do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži. Ak by ho usvedčili, vo väzení by mohol stráviť niekoľko desaťročí.