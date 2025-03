Austrália nevylučuje účasť vojakov na mierovom kontingente na Ukrajine

Sydney 4. marca (TASR) - Austrálska vláda zváži akýkoľvek návrh na vyslanie vojakov na Ukrajinu ako súčasť mnohonárodných mierových síl, uviedol v utorok premiér Anthony Albanese. Austrália podľa neho chce, aby na Ukrajine zavládol mier, ale nie za cenu odmeňovania imperialistických zámerov ruského prezidenta Vladimira Putina, informuje TASR podľa denníka The Guardian.



Albanese na tlačovej konferencii opätovne potvrdil podporu Ukrajine. "Stojíme na strane prezidenta (Volodymyra) Zelenského a odvážneho boja Ukrajincov za obranu svojej prirodzenej suverenity," odpovedal na otázku týkajúcu sa pozastavenia americkej vojenskej pomoci pre Kyjev.



Americký prezident Donald Trump sa v pondelok večer rozhodol "dočasne" prerušiť vojenskú pomoc Ukrajine, čo má za následok okamžité zastavenie dodávok zbraní a munície, vrátane tých už objednaných. K tomuto kroku Trump pristúpil po tom, čo sa minulý piatok pohádal so Zelenským v Oválnej pracovni Bieleho domu.



Nemenovaný americký predstaviteľ denníku The Washington Post povedal, že Spojené štáty pozastavujú a prehodnocujú poskytovanie tejto pomoci, aby sa uistili, že prispieva k nastoleniu mieru na Ukrajine. Vládne úrady však zdôraznili, že ide o dočasné prerušenie, nie o trvalé zastavenie.



Európske krajiny vedené Britániou a Francúzskom sa medzičasom pokúšajú vypracovať mierový plán, ktorý, ako dúfajú, podporí bezpečnostná záruka zo strany USA. Plán počíta s vytvorením tzv. koalície ochotných.



"V súčasnosti prebieha diskusia o možnej mierovej misii a z pohľadu našej vlády sme otvorení zvážiť akékoľvek návrhy do budúcnosti, keďže Austrália v minulosti v tejto oblasti zohrávala dôležitú úlohu," povedal Albanese.



Ukrajina sa podľa jeho slov nebojuje iba proti agresii Ruska, ale je zapojená do širšieho boja za dodržiavanie medzinárodného práva, čomu je Austrália "pripravená pomôcť". Krajina podľa neho už prispela sumou 1,5 miliardy dolárov, pričom 1,3 miliardy z toho bola priama vojenská pomoc.



Pokiaľ ide o vyslanie vojakov na Ukrajinu ako súčasť mierovej misie, zdôraznil, že na stole momentálne nie je žiadny konkrétny návrh a Austráliu zatiaľ o poskytnutie jednotiek nikto nepožiadal.



Týmto vyjadrením však dal podľa britského denníka najavo určitý posun, pretože hovorca vlády ešte v pondelok informoval, že nasadenie austrálskych vojakov momentálne nepripadá do úvahy, čo následne potvrdil aj minister obranného priemyslu Pat Conroy i líder opozície.



"Želáme si mier na Ukrajine, ale chceme sa uistiť, že nezákonné a nemorálne konanie Ruska a imperialistické zámery Vladimira Putina nebudú odmenené alebo podporované," dodal austrálsky premiér.



Zelenskému po roztržke s Trumpom vyslovila podporu nielen austrálska vláda, ale aj opozícia, doplnil server stanice BBC. Austrália sa okrem podpory Ukrajine pripojila aj ku všetkým sankciám voči Rusku.