Nový Južný Wales sa snaží ochrániť koaly zákazom ťažby dreva

Sydney 12. septembra (TASR) – Austrálsky štát Nový Južný Wales vyhlásil v utorok zákaz ťažby dreva na rozsiahlom lesnatom území, ktoré je domovom veľkého množstva koál. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť vyhynutiu koál v tomto najľudnatejšom štáte Austrálie, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Úrady vydali zákaz výrubu stromov na ploche 8400 hektárov, na ktorom sa nachádza až 106 lokalít s vysokou koncentráciou výskytu týchto vačkovcov. Toto územie má tvoriť kľúčovú súčasť budúceho Veľkého koalieho národného parku.



Takýto park by mal vzniknúť na ploche 315.000 hektárov v okolí mesta Coffs Harbour, ležiaceho na východnom pobreží Austrálie približne 380 kilometrov južne od mesta Brisbane.



Šéf úradu štátu Nový Južný Wales pre ochranu životného prostredia, toto opatrenie považuje za historický krok vpred a územie, ktorého sa týka, označil za najdôležitejší koalí biotop na svete.



"Toto rozhodnutie zároveň predstavuje uznanie skutočnosti, aký ničivý je vplyv ťažby dreva na koaly a biodiverzitu," konštatoval úradujúci šéf úradu Brad Smith.



Počet koál v Novom Južnom Walese v posledných dvoch desaťročiach dramaticky poklesol, vyhlásil hovorca austrálskej pobočky ochranárskej organizácie WWF, Stuart Blanch. Od roku 2000 do roku 2020 sa podľa neho vplyvom odlesňovania, sucha a lesných požiarov znížil až o 50 percent.



Blanch ďalej uvádza, že na záchranu koál pred vyhynutím je potrebné zriadenie rezervácií na miliónoch hektárov zalesnených území. Environmentalisti preto žiadajú vládu, aby zastavila ťažbu dreva na celom území plánovaného Veľkého koalieho národného parku. Austrálska vláda na požiadavky reagovala vyhlásením, že onedlho začne so štátnou drevárskou firmou Forestry Corporation NSW rokovať o alternatívnych možnostiach zaistenia potrebných dodávok dreva.