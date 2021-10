Nový Južný Wales zruší karanténu pre plne zaočkovaných

Sydney 15. októbra (TASR) – Premiér austrálskeho štátu Nový Južný Wales (NSW) Dominic Perrottet v piatok oznámil, že od 1. novembra sa ruší karanténa pre plne zaočkované osoby prichádzajúce zo zahraničia. Informovala o tom agentúra DPA.



Ako priblížil Perrottet na tlačovej konferencii, od budúceho mesiaca sa zruší dosiaľ povinná karanténa v hoteloch, pričom nebude nahradená ani domácou izoláciou, ako sa pôvodne avizovalo. Všetci cestujúci sa budú musieť preukázať negatívnym testom na covid a zároveň potvrdením o kompletnom zaočkovaní niektorou zo schválených vakcín.



„Pre ľudí zaočkovaných dvoma dávkami na celom svete je Sydney a NSW otvorený pre biznis" uviedol Perrottet. „Hotelová karanténa bude vecou minulosti," dodal.



Ľudia, ktorí nedostali ešte obe dávky vakcíny proti koronavírusu, budú musieť naďalej ísť do 14-dňovej karantény v hoteli. Ich počet je obmedzený na 210 za týždeň.



Niekoľko hodín po tomto ozname austrálsky premiér Scott Morrison zdôraznil, že tieto zmeny sa budú týkať len austrálskych občanov, osôb s právom na pobyt v krajine a ich najbližších rodinných príslušníkov.



„Neotvárame sa všetkým, čo prichádzajú v tejto chvíli do Austrálie, to chcem povedať veľmi jasne. Budeme v tom pokračovať postupne a opatrne," povedal Morrison. Dodal, že o tom, „kedy sa hranice otvoria a zavrú na medzinárodnej úrovni rozhodne federálna vláda". V ďalšej fáze by sa mali cestovné reštrikcie uvoľniť pre kvalifikovaných migrantov a zahraničných študentov.



Morrison poznamenal, že podobné kroky ako NSW zrejme zavedú vzhľadom na vysokú mieru zaočkovanosti i ďalšie austrálske štáty. Tento týždeň by NSW mohol dosiahnuť 80-percentnú zaočkovanosť oboma dávkami. V celej Austrálii je v súčasnosti plne zaočkovaných vyše 66 percent obyvateľov nad 16 rokov.



Austrália vlani v marci uzavrela svoje medzinárodné hranice pre všetkých cestujúcich okrem svojich občanov, osôb s právom na pobyt a niekoľkých stanovených výnimiek. V júli sa následne zaviedli limity na počet osôb prichádzajúcich do krajiny.