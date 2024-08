REKORDNÁ ZIMA: V Austrálii namerali 41,6 stupňa Celzia

Sydney 26. augusta (TASR) — V odľahlej oblasti na severozápade Austrálie zaznamenali v pondelok meteorológovia nový teplotný rekord počas prebiehajúcej zimy. V areáli vojenského výcvikového zariadenia v Yampi Sound v štáte Západná Austrália namerali o 15.37 h miestneho h teplotu 41,6 stupňa Celzia, čo je o 0,4 stupňa viac ako hodnota predchádzajúceho rekordu, informovala agentúra AFP.



Hovorca austrálskeho Meteorologického úradu (BoM) pre agentúru AFP uviedol, že ide o najvyššiu augustovú teplotu nameranú v Austrálii a nový celoštátny teplotný rekord v zimnom období, ktoré na tomto kontinente trvá od júna do augusta.



Zároveň však upozornil, že zatiaľ ide o predbežnú hodnotu. Odborníci sa ešte musia uistiť, že nie je výsledkom nejakej lokálnej anomálie alebo zlyhania prístrojov.



Predchádzajúci teplotný rekord 41,2 stupňa Celzia bol zaznamenaný v auguste 2020 v neďalekej lokalite West Roebuck.



Nadpriemerne teplo je aj v iných častiach Austrálie. Vo vnútrozemskom meste Alice Springs v austrálskom Severnom teritóriu by mohla teplota dosiahnuť až 37 stupňov. Teplotné rekordy padajú i v štáte Queensland.



Klimatológovia predpovedajú, že rok 2024 bude najteplejším rokom od začiatku meraní. Od januára do júla bola globálna povrchová teplota podľa údajov Služby Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus (C3S) o 0,7 stupňa Celzia nad priemerom rokov 1991 – 2020.



V uplynulých týždňoch boli zaznamenané rekordné teploty v oblasti Stredozemného mora, na nórskom arktickom súostroví Svalbard a v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev.