Štvrtú dávku vakcíny môžu v Austrálii dostať ľudia nad 30 rokov

Sydney 7. júla (TASR) - Austrália umožní očkovanie štvrtou dávkou vakcíny proti novému druhu koronavírusu všetkým obyvateľom starším než 30 rokov. Vo štvrtok to oznámili tamojšie zdravotnícke úrady, informuje agentúra AFP.



Vláda v Canberre síce odporúča vakcináciu štvrtou proticovidovou dávkou ľuďom od 50 rokov, ale ponúka ju aj všetkým od 30 rokov, a to napriek tomu, že zatiaľ nie je jasné, či má pre túto vekovú skupinu ďalšia dávka prínos.



Austrálska vláda vychádzala z odporúčania najvyššieho poradného orgánu pre imunizáciu, ktorý pripustil, že mladší ľudia môžu mať záujem o posilňovaciu dávku pred zimným obdobím, a to napriek tomu, že jej účinok "je neistý, ale pravdepodobne bude obmedzený".



Austrália najprv odporúčala očkovanie štvrtou dávkou očkovacej látky len ľuďom nad 65 rokov a zraniteľným skupinám vrátane osôb s oslabeným imunitným systémom.



V Austrálii, kde sa rovnako ako v mnohých iných krajinách v súčasnosti šíria infekčnejšie omikronové varianty BA.4 and BA.5, stúpol počet hospitalizovaných pacientov s covidom za mesiac o vyše 1000 na viac ako 3900, pričom na jednotkách intenzívnej starostlivosti leží 140 osôb. "Vyvíja to skutočný tlak na naše zdravotníctvo a nemocničné systémy," povedal na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Mark Butler.



V Austrálii je plne zaočkovaných viac ako 95 percent ľudí starších ako 16 rokov. AFP pripomína, že v tejto krajine, ktorá s cieľom zabrániť šíreniu vírusu mala takmer 20 mesiacov uzavreté svoje štátne hranice, tento týždeň prestali platiť skoro všetky obmedzenia vstupu týkajúce sa zahraničných návštevníkov.