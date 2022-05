Austrália objavila pri svojom pobreží čínsku špionážnu loď

Canberra 13. mája (TASR) - Pri západnom pobreží Austrálie sa pohybuje čínska vojenská loď, oznámil v piatok austrálsky minister obrany Peter Dutton s tým, že podľa neho ide o "agresívny čin". TASR informáciu prevzala od agentúry AP.



Austrálske orgány spozorovali toto špionážne plavidlo zhruba pred týždňom a v piatok ráno sa nachádzalo 250 námorných míľ (463 kilometrov) od mesta Broome na severozápade kontinentu, priblížil minister.



"Jej zámerom je, samozrejme, zhromažďovať pozdĺž pobrežia spravodajské informácie," povedal Dutton s tým, že loď sa pohybuje "v tesnej blízkosti vojenských a spravodajských zariadení na západnom pobreží Austrálie."



Podľa ministra je to prvý raz, čo sa čínska vojenská loď dostala takto blízko k Austrálii. Úrady toto plavidlo pozorne sledujú s pomocou lietadiel a iných sledovacích zariadení, priblížil Dutton.



"Domnievam sa, že je to agresívny čin, a myslím si to najmä preto, že sa (loď) dostala tak ďaleko na juh (od Číny)," dodal minister. Austrálska armáda predmetné plavidlo identifikovala ako spravodajskú loď typu 815 (v kóde NATO trieda Dongdiao).



V ostatnom čase došlo k zvýšeniu napätia medzi Pekingom a Canberrou, pretože Čína podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi, ktoré majú významnú strategickú polohu pre námorné trasy a komunikáciu v južnom Pacifiku.